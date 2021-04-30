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Hatay ile Osmaniye arasındaki yollar resmen kapatıldı

2021-04-30 16:02:09
Hatay ile Osmaniye arasındaki yollar resmen kapatıldı

Türkiye'de 17 günlük tam kapanma resmen başlarken Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye arasındaki yollar, tedbirler gereği kapatıldı.

#1
Foto - Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye arasındaki yollar, 17 günlük tam kapanma tedbirleri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Hatay’ın Erzin ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Hatay ve Osmaniye arasında iller arası giriş yapılacak çok sayıda bağlantı yolunun bulunması ve bu sebeple kontrolün sağlıklı şekilde sağlanabilmesi adına bazı bağlantı yollarının kapatılmasına karar verildi.

Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye arasındaki yollar, 17 günlük tam kapanma tedbirleri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Hatay’ın Erzin ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Hatay ve Osmaniye arasında iller arası giriş yapılacak çok sayıda bağlantı yolunun bulunması ve bu sebeple kontrolün sağlıklı şekilde sağlanabilmesi adına bazı bağlantı yollarının kapatılmasına karar verildi.

#2
Foto - Erzin Kaymakam Vekili Osman Demir'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Erzin'in bazı mahallerindeki Osmaniye bağlantı yollarının kapatılmasına karar verdi. Alınan kararda,

Erzin Kaymakam Vekili Osman Demir'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Erzin'in bazı mahallerindeki Osmaniye bağlantı yollarının kapatılmasına karar verdi. Alınan kararda, "İlçemiz Osmaniye - Adana illerine sınırı bulunması nedeniyle kontrolün sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilçemizin Osmaniye ili ile bağlantısını sağlayan yolun Gökdere Mahallesi Hatay sınırı bitiş levhasının bulunduğu noktada yolun toprakla kapatılarak araç giriş - çıkışlarının kapatılmasına, İlçemiz sınırları içinden geçen D-817 Karayolunun Osmaniye - Hatay istikametinde kısık mevkii de yolun sol tarafında kalan eski Adana Yolu olarak adlandırılan yolun toprakla kapatılarak araç giriş ve çıkışlarına kapatılmasına karar verildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ceza kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

#3
Foto - Alınan karar doğrultusunda, Erzin’e bağlı Gökdere Mahalle ve Osmaniye’ye bağlı Akyar Köyü üretici vatandaşların mağduriyeti göz önünde bulundurularak, jandarma eşliğinde Karayolları ekipleri araç sürücülerinin dikkatini çekmek ve yolun kapalı olduğunu belirtmek amacıyla levhaları dikerek yolu trafiğe kapattılar.

Alınan karar doğrultusunda, Erzin’e bağlı Gökdere Mahalle ve Osmaniye’ye bağlı Akyar Köyü üretici vatandaşların mağduriyeti göz önünde bulundurularak, jandarma eşliğinde Karayolları ekipleri araç sürücülerinin dikkatini çekmek ve yolun kapalı olduğunu belirtmek amacıyla levhaları dikerek yolu trafiğe kapattılar.

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