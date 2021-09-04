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Dünya
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Hastaneden cenazesini almaya yüzlerce kişi gitti

2021-09-04 03:31:59
Hastaneden cenazesini almaya yüzlerce kişi gitti

Komşumuz Irak'ta Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in hayatını kaybetmesi sonrası hastaneye akın ettiler.

#1
Foto - Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

#2
Foto - Şii dini merci Hekim, ikamet ettiği Necef'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Şii dini merci Hekim, ikamet ettiği Necef'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

#3
Foto - Muhammed Said el-Hekim, Necef'te bulunan 4 büyük Şii dini merciden biriydi.​​​​​​​

Muhammed Said el-Hekim, Necef'te bulunan 4 büyük Şii dini merciden biriydi.​​​​​​​

#4
Foto - Necef kentindeki bir hastanenin morgundan alınan Hekim'in cenazesi evine getirildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

Necef kentindeki bir hastanenin morgundan alınan Hekim'in cenazesi evine getirildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

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