2021-09-04 03:31:59 Hastaneden cenazesini almaya yüzlerce kişi gitti
Komşumuz Irak'ta Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in hayatını kaybetmesi sonrası hastaneye akın ettiler.
Komşumuz Irak'ta Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in hayatını kaybetmesi sonrası hastaneye akın ettiler.
Irak Necef'teki Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şii dini merci Hekim, ikamet ettiği Necef'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Muhammed Said el-Hekim, Necef'te bulunan 4 büyük Şii dini merciden biriydi.
Necef kentindeki bir hastanenin morgundan alınan Hekim'in cenazesi evine getirildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.
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