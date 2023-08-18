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Hayat-Aktüel
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Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

2023-08-18 23:34:25
Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Kalp Damar cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki odasında dün öğlen saatlerinde ölü bulundu.

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Foto - Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Kendisinden haber alınamaması üzerine odasına bakılmak istenen Orhan’ın kapısının kilitli olduğu fark edildi. Kapının açılmasının ardından Orhan’ın cansız bedeni bulundu.

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Foto - Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Yoğun bakıma kaldırılan Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Foto - Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Orhan’ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide, "Yaşam bize verilmiş en kıymetli hediye. Sağlıklı yaşamak büyük nimet. Sağlığınız yaşam tarzınız ile direkt etkili. Birçok kronik hastalıktan yaşam tarzınızı değiştirerek korunmak ve kurtulmak mümkün" yazdığı görüldü.

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Foto - Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Prof. Dr. Gökçen Orhan kimdir? Gökçen Orhan 1967 yılında Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olarak tıp doktoru oldu. Aynı yıl Doktor Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasına başladı. 1997 yılında kalp ve damar cerrahisi Uzmanı, 2007 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanı aldı. Halen aynı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aktif cerrahi hayatına devam etmektedir. Yurtdışında Paris, Hannover, Bad Nauheim Frankfurt ‘ta konuk cerrah olarak kalp yetersizliği cerrahisi, yapay kalp, kalp nakli konularında eğitim aldı. Kalp yetersizliği cerrahisi, kalp nakli, yapay kalp mekanik destek sistemleri, akciğer yüksek tansiyonunda damar ameliyatları, erişkin kalp cerrahisi ilgi alanlarıdır. Katıldığı kongre ve seminerlerde, tıbbi ve kişisel gelişim konularını içeren ulusal ve uluslararası eğitim konuşmaları yapmaktadır. Çok sayıda bilimsel makale ve tıbbi kitap bölümleri yazmıştır. Emanet Kalp, ilk kitabıdır.

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