Hastane odasında sınav! LGS'nin en ilginç anı

Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi. Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı. Elif Tufan, AA muhabirine, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti. Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan, "Mutluyum, şaşkınım, karışık duygular içerisindeyim. Küçükken ressam olmak istiyordum sonra vazgeçtim. Şu an düşündüğüm bir meslek yok." dedi. Anne Zeynep Tufan da kızının sınava girememe ihtimali nedeniyle çok üzüldüğünü, herkesin kızı için seferber olmasının zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tufan, "Kızım sınava girsin, anı yaşasın, belki çok iyi olabilir. Sonra pişman olmamak için. Çocuklar, her şekilde devletimizin arkalarında olduğunu bilmeli. Okulumuz, sağlık kuruluşumuz, hastanemiz bize destek oldu. Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarının hakkını her yerde arasınlar. Çocuklar her yerde imkanlarının olduğunu bilsinler, kendilerini her yerde anlatsınlar. Ben anlattım, kızım anlattı. Herkes de anlatsın." dedi.