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Hastane odasında sınav! LGS'nin en ilginç anı

2022-06-05 15:30:18
Hastane odasında sınav! LGS'nin en ilginç anı

İzmir'de üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hastanede tedavisi devam eden 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

#1
Foto - Menemen 9 Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki özel gereksinimli öğrenci Elif Tufan, 28 Mayıs'ta evinde makarna pişirirken sıcak su dolu tencerenin üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

Menemen 9 Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki özel gereksinimli öğrenci Elif Tufan, 28 Mayıs'ta evinde makarna pişirirken sıcak su dolu tencerenin üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

#2
Foto - Vücudunda yanıklar oluşan Tufan, Menemen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 18'inde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürmesi nedeniyle ailesi, LGS'ye hastanede girme imkanı sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Başvurunun onaylanmasının ardından Elif Tufan'ın Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna bağlı hastane sınıfında öğretmenler Nezih Yaşar Bor ve Gülistan Çelik gözetiminde sınava girmesine karar verildi. Tufan'ın tedavi gördüğü yanık tedavi servisinde bulunan doktor odası, sınav salonu haline getirildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Tufan, Menemen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 18'inde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürmesi nedeniyle ailesi, LGS'ye hastanede girme imkanı sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Başvurunun onaylanmasının ardından Elif Tufan'ın Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna bağlı hastane sınıfında öğretmenler Nezih Yaşar Bor ve Gülistan Çelik gözetiminde sınava girmesine karar verildi. Tufan'ın tedavi gördüğü yanık tedavi servisinde bulunan doktor odası, sınav salonu haline getirildi.

#3
Foto - Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi. Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı. Elif Tufan, AA muhabirine, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti. Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan,

Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi. Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı. Elif Tufan, AA muhabirine, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti. Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan, "Mutluyum, şaşkınım, karışık duygular içerisindeyim. Küçükken ressam olmak istiyordum sonra vazgeçtim. Şu an düşündüğüm bir meslek yok." dedi. Anne Zeynep Tufan da kızının sınava girememe ihtimali nedeniyle çok üzüldüğünü, herkesin kızı için seferber olmasının zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tufan, "Kızım sınava girsin, anı yaşasın, belki çok iyi olabilir. Sonra pişman olmamak için. Çocuklar, her şekilde devletimizin arkalarında olduğunu bilmeli. Okulumuz, sağlık kuruluşumuz, hastanemiz bize destek oldu. Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarının hakkını her yerde arasınlar. Çocuklar her yerde imkanlarının olduğunu bilsinler, kendilerini her yerde anlatsınlar. Ben anlattım, kızım anlattı. Herkes de anlatsın." dedi.

#4
Foto - Baba Mustafa Tufan da kızının iyi bir eğitim alarak üniversite okumasını çok istediğini dile getirdi.

Baba Mustafa Tufan da kızının iyi bir eğitim alarak üniversite okumasını çok istediğini dile getirdi.

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