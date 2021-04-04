  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
18
'Hastalık saçıyor' iddiası: Bu yiyecekleri birlikte tüketmeyin

2021-04-04 18:01:34
'Hastalık saçıyor' iddiası: Bu yiyecekleri birlikte tüketmeyin

Uzmanlara göre bazı gıda eşleşmeleri oldukça tehlikeli ve bunların bir çoğu bayılarak yediklerimiz... Ayurveda geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir bütünsel sağlık pratiği. Ayurveda anlayışında yiyecekler tatlarına, ısıtma ya da soğutma enerjilerine ve sindirim sonrası etkilerine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma üzerinden bazı yiyeceklerin bir arada tüketilmesinin insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olduğu öngörülüyor. İşte asla birlikte tüketmememiz gereken o besinler...

#1
Foto - Sütlü tatlılar balığın yanında balığın bayat olma ihtimaline karşı tüketilmesi önerilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir. Balık yedikten sonra şişkinlik , mide bulantısı ve kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bu nedenden dolayı kan şekerinin dengelenmesi için hafif bir tatlı önerilmektedir. Bunun önüne geçmek için balıktan sonra helva tüketmek doğru bir tercih olacaktır. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli nedeni daha bulunmaktadır. Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunabiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve zehirleme ihtimali çok yüksek. Bu aşamada devreye giren tahin, balıkta biriken ağır metalleri sıfırlar ve ortadan kaldırır. Balık sonrası yenilen tahin tam bir sağlık neferi olarak hareket eder çünkü vücuttaki fosfor oranını düzenler ve mide asidini dengeye sokar.

Sütlü tatlılar balığın yanında balığın bayat olma ihtimaline karşı tüketilmesi önerilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir. Balık yedikten sonra şişkinlik , mide bulantısı ve kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bu nedenden dolayı kan şekerinin dengelenmesi için hafif bir tatlı önerilmektedir. Bunun önüne geçmek için balıktan sonra helva tüketmek doğru bir tercih olacaktır. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli nedeni daha bulunmaktadır. Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunabiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve zehirleme ihtimali çok yüksek. Bu aşamada devreye giren tahin, balıkta biriken ağır metalleri sıfırlar ve ortadan kaldırır. Balık sonrası yenilen tahin tam bir sağlık neferi olarak hareket eder çünkü vücuttaki fosfor oranını düzenler ve mide asidini dengeye sokar.

#2
Foto - Bilindiği üzere yoğurt tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıda. Özellikle eskilerin de çokça söylediği gibi yoğurt ile kesinlikle balık tüketilmemesi gerektiği söyleniyor. Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor. Yoğurt ve meyve de son yıllarda birçoğumuzun sıklıkla tükettiği ve sağlıklı bildiği kombinasyonlardan. Fakat süt ürünlerini midemiz diğer gıdalara kıyasla çok daha yavaş sindiriyor. Özellikle meyvelerde bulunan asitler süt ürünlerinin sindirimine ket vurabiliyor. Aslına bakılırsa yoğurdu genel olarak sirke, limon gibi asitli gıdalarla birlikte tüketmemeliyiz. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirkeli herhangi bir yemeğin tüketilmemesi gerektiği söylenmekte. Çok eski yıllardan beri yoğurt ile tere, peynir, tavuk ve turp tüketilmesi de önerilmiyor.

Bilindiği üzere yoğurt tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıda. Özellikle eskilerin de çokça söylediği gibi yoğurt ile kesinlikle balık tüketilmemesi gerektiği söyleniyor. Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor. Yoğurt ve meyve de son yıllarda birçoğumuzun sıklıkla tükettiği ve sağlıklı bildiği kombinasyonlardan. Fakat süt ürünlerini midemiz diğer gıdalara kıyasla çok daha yavaş sindiriyor. Özellikle meyvelerde bulunan asitler süt ürünlerinin sindirimine ket vurabiliyor. Aslına bakılırsa yoğurdu genel olarak sirke, limon gibi asitli gıdalarla birlikte tüketmemeliyiz. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirkeli herhangi bir yemeğin tüketilmemesi gerektiği söylenmekte. Çok eski yıllardan beri yoğurt ile tere, peynir, tavuk ve turp tüketilmesi de önerilmiyor.

#3
Foto - Yemek yerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise proteinli gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiğidir. Örnek olarak süt ile balık, peynir, yumurta ve yoğurt tüketilmemesi gereken besin maddeleridir. Genel olarak konuşursak süt ile ekşi gıdalar tüketilmemeli.

Yemek yerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise proteinli gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiğidir. Örnek olarak süt ile balık, peynir, yumurta ve yoğurt tüketilmemesi gereken besin maddeleridir. Genel olarak konuşursak süt ile ekşi gıdalar tüketilmemeli.

#4
Foto - Birlikte tüketilmemesi gerekenler listemizde sırada tavuk var. Bir diğer kural ise tavuk eti ile birlikte ekşi gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiği. Bunların birlikte çok tüketilmesi kulunç hastalığına neden olabiliyor. Tavuk ile birlikte yenmemesi gerekenler arasında; balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve süt bulunuyor.

Birlikte tüketilmemesi gerekenler listemizde sırada tavuk var. Bir diğer kural ise tavuk eti ile birlikte ekşi gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiği. Bunların birlikte çok tüketilmesi kulunç hastalığına neden olabiliyor. Tavuk ile birlikte yenmemesi gerekenler arasında; balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve süt bulunuyor.

#5
Foto - Etle beraber yenmemesi gereken gıdalar da bulunuyor. Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.

Etle beraber yenmemesi gereken gıdalar da bulunuyor. Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.

#6
Foto - Soğana olan düşkünlüğümüz hem kültürümüzden hem de sağlıklı olduğuna dair olan inancımızdan kaynaklanıyor. Fakat soğanı tüketirken de dikkatli olmakta fayda var. Soğanı fazla tüketmek ciltte lekelere, baş dönmesine ya da mide hazımsızlığına neden olabilmekte. Tüm bunlarla birlikte soğan ile sarımsağı birlikte tüketmemek gerekmekte. Yemeklerde bu ikiliyi mümkün olduğunca birlikte kullanmamakta fayda var.

Soğana olan düşkünlüğümüz hem kültürümüzden hem de sağlıklı olduğuna dair olan inancımızdan kaynaklanıyor. Fakat soğanı tüketirken de dikkatli olmakta fayda var. Soğanı fazla tüketmek ciltte lekelere, baş dönmesine ya da mide hazımsızlığına neden olabilmekte. Tüm bunlarla birlikte soğan ile sarımsağı birlikte tüketmemek gerekmekte. Yemeklerde bu ikiliyi mümkün olduğunca birlikte kullanmamakta fayda var.

#7
Foto - Pilav çok sevilen ve oldukça da tüketilen bir yemektir. Ancak pilav ya da pirinçli besinler yenirken sirkeli turşu ve salata tüketmek oldukça zararlıdır. Bu yüzden pirinçle sirkeli salatayı bir araya getirmemek de fayda vardır.

Pilav çok sevilen ve oldukça da tüketilen bir yemektir. Ancak pilav ya da pirinçli besinler yenirken sirkeli turşu ve salata tüketmek oldukça zararlıdır. Bu yüzden pirinçle sirkeli salatayı bir araya getirmemek de fayda vardır.

#8
Foto - Meyveler doğanın bize verdiği sağlıklı tatlılar. Bu yüzden onları tüketmeyi çok ama çok seviyoruz. Fakat bazı meyveleri de birlikte tüketmemek gerekiyor. Örneğin eriğin, şeftalinin, kayısının ve narın birlikte ya da art arda tüketilmemesi gerekiyor. Yani bunları tek tek yemeli, birbirleriyle karıştırmamalısınız. Aynı şekilde kavunun da bal ile karıştırılması önerilmez. Aynı zamanda meyve yediğiniz zaman üstüne çok soğuk su içmemelisiniz.

Meyveler doğanın bize verdiği sağlıklı tatlılar. Bu yüzden onları tüketmeyi çok ama çok seviyoruz. Fakat bazı meyveleri de birlikte tüketmemek gerekiyor. Örneğin eriğin, şeftalinin, kayısının ve narın birlikte ya da art arda tüketilmemesi gerekiyor. Yani bunları tek tek yemeli, birbirleriyle karıştırmamalısınız. Aynı şekilde kavunun da bal ile karıştırılması önerilmez. Aynı zamanda meyve yediğiniz zaman üstüne çok soğuk su içmemelisiniz.

#9
Foto - Domates ve salatalık zararlı ikililer arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yaz aylarında salatalarımızın vazgeçilmezlerinden olan domates ve salatalık bir arada tüketildiklerinde negatif etki yapıyor. Portakaldan bile fazla C vitaminine sahip olan domateslerin yanına salatalıktaki özel bir enzim eklendiğinde hem C vitamini emilimi azalıyor hem de sindirim sistemi üzerinde baskı oluşuyor. Domatesin genel olarak birçok şeyle bir araya getirilmesi zararlı. Örneğin domatesle peynir ya da ekmek ya da simit gibi hamur işleri de yememek gerekiyor. Çünkü domatesin içinde bulunan asitler nişastanın enzimlerini zayıflatırken peynirin içindeki sütün de kesilmesine neden oluyor.

Domates ve salatalık zararlı ikililer arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yaz aylarında salatalarımızın vazgeçilmezlerinden olan domates ve salatalık bir arada tüketildiklerinde negatif etki yapıyor. Portakaldan bile fazla C vitaminine sahip olan domateslerin yanına salatalıktaki özel bir enzim eklendiğinde hem C vitamini emilimi azalıyor hem de sindirim sistemi üzerinde baskı oluşuyor. Domatesin genel olarak birçok şeyle bir araya getirilmesi zararlı. Örneğin domatesle peynir ya da ekmek ya da simit gibi hamur işleri de yememek gerekiyor. Çünkü domatesin içinde bulunan asitler nişastanın enzimlerini zayıflatırken peynirin içindeki sütün de kesilmesine neden oluyor.

#10
Foto - Karpuz sıcak yaz günlerinde hepimizin favorisi ancak karpuzu ve kardeşi kavunu yanında hiçbir şey olmadan tüketmemiz gerekiyor. Özellikle peynir gibi süt ürünleriyle karpuz kesinlikle tüketilmemeli. Çünkü süt ürünlerinin sindirimi karpuza göre çok daha uzun. Karpuzun sindirimi sırasında salgılanan mide asitleri sütün kesilmesine neden oluyor. Karpuz diğer birçok şeye göre çok hızlı sindirildiğinden tek başına tüketilmeli.

Karpuz sıcak yaz günlerinde hepimizin favorisi ancak karpuzu ve kardeşi kavunu yanında hiçbir şey olmadan tüketmemiz gerekiyor. Özellikle peynir gibi süt ürünleriyle karpuz kesinlikle tüketilmemeli. Çünkü süt ürünlerinin sindirimi karpuza göre çok daha uzun. Karpuzun sindirimi sırasında salgılanan mide asitleri sütün kesilmesine neden oluyor. Karpuz diğer birçok şeye göre çok hızlı sindirildiğinden tek başına tüketilmeli.

#11
Foto - Et ve yumurta gibi kuvvetli proteinler kesinlikle bir arada tüketilmemeli. Oldukça yüksek bir protein içeriğine sahip bu ikiliyi bir arada yemek günlük protein ihtiyacımızın bile ötesine geçmek anlamına geliyor. O nedenle yumurtanızı sebzeyle birlikte tüketip eti bir başka öğün yemeniz tavsiye ediliyor. Aynı öğünde yiyecekseniz de önce hafif protein olan yumurtayı en az 10 dakika sonra ise eti tüketmelisiniz.

Et ve yumurta gibi kuvvetli proteinler kesinlikle bir arada tüketilmemeli. Oldukça yüksek bir protein içeriğine sahip bu ikiliyi bir arada yemek günlük protein ihtiyacımızın bile ötesine geçmek anlamına geliyor. O nedenle yumurtanızı sebzeyle birlikte tüketip eti bir başka öğün yemeniz tavsiye ediliyor. Aynı öğünde yiyecekseniz de önce hafif protein olan yumurtayı en az 10 dakika sonra ise eti tüketmelisiniz.

#12
Foto - Et ve peynir de benzer ilişkiye sahip. O nedenle kahvaltıda sucuk ve peyniri bir arada tüketmek, güzel pişmiş bir cheeseburger'i mideye indirmek ya da nefis bir kaşarlı köfteyle akşam yemeğini şenlendirmek iyi bir fikir değil. Bu mantıkla etin yanında yoğurt tüketilmesi de yanlış uygulamalardan. Süt ürünlerinin genel olarak diğer proteinlerle karışmaması gerekiyor.

Et ve peynir de benzer ilişkiye sahip. O nedenle kahvaltıda sucuk ve peyniri bir arada tüketmek, güzel pişmiş bir cheeseburger'i mideye indirmek ya da nefis bir kaşarlı köfteyle akşam yemeğini şenlendirmek iyi bir fikir değil. Bu mantıkla etin yanında yoğurt tüketilmesi de yanlış uygulamalardan. Süt ürünlerinin genel olarak diğer proteinlerle karışmaması gerekiyor.

#13
Foto - Benzer bir meyve-süt ürünü kombinasyonu da muzlu süt. Ayurveda'ya göre muz ve süt en uyumsuz ikililerin başında geliyor. Çünkü ısıtma ve soğutma enerjisi söz konusu olduğunda muz ve süt iki ayrı uçta yer alıyor. Uzmanlar muzlu sütün bağırsak florasını bozabileceğini ve alerjileri tetikleyebileceğini ifade ediyor. Aynı şeyi meyveli sütlü kahvaltı gevrekleri ve müsliler için de söyleyebiliriz.

Benzer bir meyve-süt ürünü kombinasyonu da muzlu süt. Ayurveda'ya göre muz ve süt en uyumsuz ikililerin başında geliyor. Çünkü ısıtma ve soğutma enerjisi söz konusu olduğunda muz ve süt iki ayrı uçta yer alıyor. Uzmanlar muzlu sütün bağırsak florasını bozabileceğini ve alerjileri tetikleyebileceğini ifade ediyor. Aynı şeyi meyveli sütlü kahvaltı gevrekleri ve müsliler için de söyleyebiliriz.

#14
Foto - Aslına bakılırsa meyvelerin genel olarak başka şeylerle birlikte tüketilmesi uygun bulunmuyor. Çünkü normalde sindirim sisteminden kolayca geçebilen meyveler diğer yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde içeride sıkışıp kalıyor ve fermentasyona uğruyor. Bu nedenle salatalara çiğ meyve eklemek ve yemeğin hemen üzerine meyve yemek çok da önerilmiyor.

Aslına bakılırsa meyvelerin genel olarak başka şeylerle birlikte tüketilmesi uygun bulunmuyor. Çünkü normalde sindirim sisteminden kolayca geçebilen meyveler diğer yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde içeride sıkışıp kalıyor ve fermentasyona uğruyor. Bu nedenle salatalara çiğ meyve eklemek ve yemeğin hemen üzerine meyve yemek çok da önerilmiyor.

#15
Foto - Ekmek ve peynir ikilisinin de bu listede yer alması birçoğumuzu çok üzecek ancak protein ve nişastanın sindirim sürelerinin çok farklı olması nedeniyle bu ikiliyi bir arada tüketmek hiç iyi bir fikir değil. Beraber tüketildiklerinde midenizin önce hangisini sindirsem diye karar vermesi gerekiyor. Nişasta çoğunlukla sona kaldığından midede fermantasyona uğruyor. Bunun da gıda zehirlenmesine varabilen sonuçları olduğu iddia ediliyor. Aynı mantıkla, kıymalı makarna, peynirli makarna ya da yoğurtlu makarna gibi hepimizin bayıldığı o lezzetler de zararlı kombinasyonlar arasındaki yerini alıyor. Hele lazanya gibi makarna, domates sosu, kıyma ve peyniri bir arada bulunduran yemekler tüketince vücudumuz karbonhidrat, protein, süt ürünü ve asitleri sindirebilmek için kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Bunu genel olarak tüm karbonhidratlar ve hayvansal proteinler için söylemek mümkün. Tavukla pilav, etle patates gibi kombinasyonların bir arada tüketilmesi şişkinliğe ve gaza yol açıyor. Uzun süre hayvansal protein + karbonhidrat şeklinde beslendiyseniz vücudunuzda bir bağışıklık gelişmiş olabilir ancak yine de bitkisel protein + karbonhidratı tercih etmeniz öneriliyor.

Ekmek ve peynir ikilisinin de bu listede yer alması birçoğumuzu çok üzecek ancak protein ve nişastanın sindirim sürelerinin çok farklı olması nedeniyle bu ikiliyi bir arada tüketmek hiç iyi bir fikir değil. Beraber tüketildiklerinde midenizin önce hangisini sindirsem diye karar vermesi gerekiyor. Nişasta çoğunlukla sona kaldığından midede fermantasyona uğruyor. Bunun da gıda zehirlenmesine varabilen sonuçları olduğu iddia ediliyor. Aynı mantıkla, kıymalı makarna, peynirli makarna ya da yoğurtlu makarna gibi hepimizin bayıldığı o lezzetler de zararlı kombinasyonlar arasındaki yerini alıyor. Hele lazanya gibi makarna, domates sosu, kıyma ve peyniri bir arada bulunduran yemekler tüketince vücudumuz karbonhidrat, protein, süt ürünü ve asitleri sindirebilmek için kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Bunu genel olarak tüm karbonhidratlar ve hayvansal proteinler için söylemek mümkün. Tavukla pilav, etle patates gibi kombinasyonların bir arada tüketilmesi şişkinliğe ve gaza yol açıyor. Uzun süre hayvansal protein + karbonhidrat şeklinde beslendiyseniz vücudunuzda bir bağışıklık gelişmiş olabilir ancak yine de bitkisel protein + karbonhidratı tercih etmeniz öneriliyor.

#16
Foto - Fındık, fıstık, ceviz gibi yemişleri zeytinyağı ile birlikte tüketmek de bir hata. Zeytinyağındaki yağ asitleri ile yemişlerdeki proteinler bir araya geldiklerinde sindirim sürecine sekte vuruyor. Yağ asitleri yemişlerin içindeki proteinlerin sindirilmesine engel oluyor.

Fındık, fıstık, ceviz gibi yemişleri zeytinyağı ile birlikte tüketmek de bir hata. Zeytinyağındaki yağ asitleri ile yemişlerdeki proteinler bir araya geldiklerinde sindirim sürecine sekte vuruyor. Yağ asitleri yemişlerin içindeki proteinlerin sindirilmesine engel oluyor.

#17
Foto - Hürriyet'in haberine göre; yemeğin yanında su ya da meyve suyu gibi bir sıvı tüketmek de en sakıncalı ikililerden çünkü su mide asitlerini seyreltip protein, karbonhidrat ve yağların yıkımını güçleştiriyor. Suyu yemeğin 10 dakika öncesinde içmeniz tavsiye ediliyor. Böylece hem daha az yiyor hem de sindirim enzimlerinizin çalışmasının önündeki engeli kaldırmış oluyorsunuz.

Hürriyet'in haberine göre; yemeğin yanında su ya da meyve suyu gibi bir sıvı tüketmek de en sakıncalı ikililerden çünkü su mide asitlerini seyreltip protein, karbonhidrat ve yağların yıkımını güçleştiriyor. Suyu yemeğin 10 dakika öncesinde içmeniz tavsiye ediliyor. Böylece hem daha az yiyor hem de sindirim enzimlerinizin çalışmasının önündeki engeli kaldırmış oluyorsunuz.

İbo Show’un ısrarı felaketi oldu!
Medya

İbo Show’un ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, iyileştikten sonra şov programı yapmaya başladı. Programda istediğ..
CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!
Gündem

CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!

CHP’lilerin oy için defalarca evini ziyaret ettiği, görüntülerini reklam için kullandığı Mahruze Keleş "Kapım, sofram herkese açık ama oyum ..
Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?
Gündem

Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin yazdığı bildiriye tepki gösterdi.
Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart
Gündem

Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart

Dünyadaki birçok ülke inşa ettikleri yapay kanallar üzerinden milyarlarca dolar para kazanırken, bu kanallardakinin 3 katı gemi geçen İstanb..
Nerede ve nasıl bir araya geldiler, kimlerle bağlantılılar? İşte demokrasiyi hedef alan o 103 hadsiz
Gündem

Nerede ve nasıl bir araya geldiler, kimlerle bağlantılılar? İşte demokrasiyi hedef alan o 103 hadsiz

İşte Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni bahane ederek gece yarısı yayınladıkları bildiriyle hükümete darbe tehdidinde bulunan 103 emekli amiralin..
FETÖ’cülerden Gergerlioğlu itirafı! Karşı karşıya kalacaklar… Projedeki rolü
Siyaset

FETÖ’cülerden Gergerlioğlu itirafı! Karşı karşıya kalacaklar… Projedeki rolü

FETÖ’cü hain Emre Uslu KHK’lıların parti kurması gerektiğini belirterek, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Uslu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay