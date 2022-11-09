Hastalık filan bırakmıyor! Sadece 100 gramı yeterli

D vitamini özellikle güneşten aldığımız hayati vitaminlerden biri. Fakat bununla birlikte beslenmemiz de bu noktada önem taşıyor. Yağlı balık ve yumurta sarısı gibi yiyecekler, güneş ışığı vitamin kaynakları söz konusu olduğunda genellikle tüm dikkatleri üzerine çekerken, mantarlar da D vitamini kaynakları arasında yer alıyor. Aslında araştırmalar, belirli bir miktarın size tam olarak günlük ihtiyaç duyduğunuz kadar D vitamini verebileceğini gösteriyor.