Hasır bilezik örenler emekli olunca...

Kazaziye ve hasır öğreticiliği görevini sürdüren Nahide Demirtaş, Trabzon hasırı örenlerin sayısı giderek azaldığını kaydederek “Trabzon hasır bileziği ve kazaziye Trabzon'un en eski el sanatlardan. Trabzon hasırı Trabzonlu kadınların geçimindeki en önemli gelir kaynağı. Kadınlarımız evlerinde oturup üretime katkı sağlıyorlar. Trabzon hasırında tercihe göre 22-14 ayar tel uygulanır. Hasır örmeye önce bakır telle başlanıp ilerlettikten sonra gümüş örülür gümüşte de istenilen seviyeye ulaşılınca kuyumcu size altın verir ve o şekilde örersiniz. Kazaziyede de yine aynı şekilde bakır telle başlanıyor bütün işlemleri öğrendikten sonra gümüş tele geçiliyor. Şu anda 25 kadar kursiyerimiz var. Trabzon için çok önemli bir sanat olduğu için her zaman rağbet gören bir sanattır. Bu yılki kursumuz daha çok hasır örmeye yönelik. Trabzon'da hasır ören insan sayısı giderek azalıyor. Bu işi yapanlar yaşlanıyor bırakmak zorunda kalıyor. O nedenle hasır örme kursuna bu yıl biraz daha talep var. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. 18 yaşından 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz hem aile ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de sosyalleşiyorlar” dedi.