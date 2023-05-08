Hasat sonrası fiyatı 7 liraya kadar inecek!

Karacabey'de de üretim yerleri peyder pey, devreye gireceği için hasat hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Özkan, “İşçiler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde soğanlar toplanıp çuvallanarak pazarlara arz edilecek. Muhalefet liderleri, vatandaşın, köylünün, çiftçinin, soğanı ile patatesi ile algı yapmaya çalışmasınlar. Muhalefetin teknolojik yatırımlara, SİHA'lara, TCG Anadolu'ya, Togg'a bakmasını isteriz. Soğan fiyatının senenin 1-2 ayı hava şartlarından dolayı bir miktar yükselmesi normaldir. Ama bununla memleketi vizyoner bir şekilde idare edemezler. İnsan olarak, hükümet olarak, siyasiler olarak müdahil olabileceğim alanlar var. Ama açık havada yapılan tarımsal ziraat konusunda elde olmayan imkanlar da var. 40 sene önce Karacabey'de bağımsız belediye başkan adayı Hüseyin amcamız vardı. Onun zihni sinir projesi olan kavanoz projesi vardı. Karacabey'in bütün üzerini kavanoz ile camekan ile örtecekti. Yağmur lazım olan penceresini açıp yağıştan istifade edecekti. İstemeyen de kapatacaktı.