Hasat sonrası fiyatı 7 liraya kadar inecek!

Maalesef soğan siyasetin öznesi haline getirildiğini belirten Özkan, “Tarımsal üretim değeri konusunda bilgisi olan da olmayan da konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eline soğan alıp Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışıyor. 'Soğan fiyatları 30 liranın altına düşmemiş' diye de algı yapmaya çalışıyor. Biz toprağı saksıda, meyveye ile sebzeyi ise market ve manav reyonunda görenlerden değiliz. Sürekli sahalardayız. Dolayısıyla soğan ile patates ile illüzyon yaparak vatandaşları aldatmaya gerek yok. Kış aylarında havaların don yapması sebebiyle pazarlara sevk edilecek olan soğanlar zarar gördü. Yüzde 50'ye kadar zayiat verdiği için 1-2 ay soğan fiyatlarında beklenmedik yükseliş oldu. Buna da baktığımız zaman bir evin haftada tüketeceği soğan miktarı 1-2 kilo olduğunu düşünürsek, 5 lira, 10 lira, 30 lira olsa çok bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. Kışlık soğanlar bittikten sonra Türkiye'de taze soğan ve yerli soğan da ilk etapta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve Adana bölgesinde çıkmaktadır. Adana'da yağmurlar sebebiyle hasat yapılamadığı için pazara arz edilen ürün miktarı az kaldı. Keskin düşüşler gerçekleşmedi. Şu an Adana'da soğan 10 liranın altına düşmüş vaziyette” dedi.