2023-08-27 23:13:35 Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı
Polonya’nın Przybradz kentinde hasat sezonunun sonunda çifçiler ilginç bir yarışla birbirlerine meydan okuyor.
Uzmanından uyarı: sabahları sakın bunu böyle yapmayın diyerek duyurdu! Kalp krizi riskini 5 kat olarak geri öder
Arap ülkesindeki şirketler! Petrol devleri, ekonomiyi ve dünyanın gözdesi çoğu ülkeyi yönetiyor! Bomba iddia
Polonya’nın Przybradz kentinde hasat sezonunun sonunda çifçiler ilginç bir yarışla birbirlerine meydan okuyor.
Polonya'nın Przybradz kentinde çiftçiler her yıl hasat mevsiminin sonunda traktör yarışı düzenliyor.
Kutlamaların bir parçası olarak düzenlenen 'Traktoryja' yarışmasında traktörler tarlada bulunan bir pistte yarışıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23