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Dünya
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Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

2023-08-27 23:13:35
Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

Polonya’nın Przybradz kentinde hasat sezonunun sonunda çifçiler ilginç bir yarışla birbirlerine meydan okuyor.

#1
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

Polonya'nın Przybradz kentinde çiftçiler her yıl hasat mevsiminin sonunda traktör yarışı düzenliyor.

#2
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

Kutlamaların bir parçası olarak düzenlenen 'Traktoryja' yarışmasında traktörler tarlada bulunan bir pistte yarışıyor.

#3
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#4
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#5
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#6
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#7
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#8
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#9
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#10
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#11
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#12
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#13
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#14
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#15
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#16
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#17
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#18
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

#19
Foto - Hasat sezonunun sonunda traktörler yarıştı

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