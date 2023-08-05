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Yaşam
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Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

2023-08-05 09:26:09
Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Depremlerden etkilenen Pazarcık'ta ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı.

#1
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

#2
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

İlçe merkezinde üç bloktan oluşan Belman Sitesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı 130 kilogram dinamit ve 1550 kapsül yardımıyla gerçekleştirildi.

#3
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Daireye yerleştirilen dinamitler güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

#4
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler, gazetecilere, uzun zamandır yurt dışı ve içinde 45 projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

#5
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda betonun çok hızlı bir şekilde birbirinden ayrıştığını ve zamandan çok fazla tasarruf edildiğini anlatan Güler şunları kaydetti:

#6
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

"Burada başarılı olmamızın sebebi, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bize bilgi vermeleri ve destek olmaları.

#7
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de binlerce bina yıkılmayı ve yeniden yapılmayı bekliyor.

#8
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

6 aydır makinelerle yıkım konusunda hızlı bir yol alındı. Devletin aldığı kararla hızlı bir şekilde yıkımların, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü bir şekilde yapılması istendi."

#9
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

#10
Foto - Hasarlı binalar böyle yıkılıyor

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