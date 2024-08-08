Hasankeyf'te çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı

Aksoy, şöyle konuştu: "Taşınan eserlerle Arkeopark'ı bir açık hava müzesi haline getirmeye çalışıyoruz. Arkeopark ve Şahap Vadisi'ndeki çalışmalar yüzde 98 seviyelerine ulaştı. Çalışmaların bitmesiyle Hasankeyf yerli ve yabancı turistler açısından cazibe merkezi haline gelecek. Konsept olarak bakıldığı zaman eski Hasankeyf'in aynısı Arkeopark alanında uygulanmaya çalışıldı. Köprümüzün sağında ve solunda taşıdığımız eserler, ayrıca Er Rızk Camisi ile Kızlar Camisi arasında Kale Sokak benzerinde bir sokak inşa edilmeye çalışıldı. Bunların yanında sosyal donatılar, teras kafeler, amfi tiyatro da tamamlanma aşamasına geldi. Amfi tiyatronun yapılmasıyla Hasankeyf'te kültürel ve sosyal faaliyetlerin daha sık yapılması sağlanacaktır."