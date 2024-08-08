Hasankeyf'te çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı

Arkeopark'a taşınan eserlerin teşhir edilmesi ve Şahap Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, DSİ'nin tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması ve kurtarılmasına yönelik en kapsamlı çalışmalarının Ilısu Projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Proje kapsamında yapılan tarihi eserlerin taşıma işlemlerinin yapıların mevcut durumları, taşıma mesafeleri, ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en geniş kapsamlı anıt eser taşıma niteliğinde olduğunu belirten Aksoy, bu kapsamda ilk önce 550 yıllık tarihe sahip Zeynel Bey Türbesi'nin 2017'de yeni yerine taşındığını anımsattı.