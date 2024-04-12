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Spor
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Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

2024-04-12 17:09:45
Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Bu sezon teknik direktör konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı takımda yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıldız transferi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. İşte son dakika haberinin detayları ve o flaş isim...

#1
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

#2
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Beşiktaş yönetimi, sezon başında oluşturulan kadronun takım olmaktan uzak, maliyetinin de faydasının katbekat üzerinde olduğu düşüncesinde.

#3
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Bu sezon teknik direktörler konusunda krizler yaşayan Beşiktaş, son olarak Fernando Santos'u göreve getirmişti.

#4
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan takıma Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek ültimatom verirken Fernando Santos'tan da kötü gidişatı durdurmasını istedi.

#5
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Portekizli teknik adamın geleceği, artık pamuk ipliğine bağlı. 69 yaşındaki hoca, ligde Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü ile oynanacakları maçlardan galibiyet alarak yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyor.

#6
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Aksi durumda hem lig hem kupa hedefinin uzağında kalacak olan Beşiktaş'ta yönetimin, hoca konusunda aksiyon alması bekleniyor.

#7
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Beşiktaş, ara transfer döneminde Valentin Rosier'i 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Nice'e kiralarken yerine Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u dahil etti.

#8
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Bir aday listesi oluşturan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Fulham forması giyen Kenny Tete'yi gündemine aldı.

#9
Foto - Hasan Arat transferde bombayı patlatıyor! Premier Lig'in yıldızı Süper Lig'e geliyor...

Adı G.Saray ile de anılan Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitse de kulübüyle 1 yıllık opsiyonu var. Sabah'a göre; Pazarlıklar sürerken, önümüzdeki günlerde Tete ile ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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