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Dünya
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Hareketli anlar! Rus savaş uçakları peş peşe havalandı!

2020-06-20 14:53:24
Hareketli anlar! Rus savaş uçakları peş peşe havalandı!

Rusya'da 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.

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Foto - koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952’ye, ölü sayısı ise 8 bin 2’ye çıktığı Rusya’da 24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı için hazırlıklar başladı.

koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952’ye, ölü sayısı ise 8 bin 2’ye çıktığı Rusya’da 24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı için hazırlıklar başladı.

#2
Foto - Ülkede askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.

Ülkede askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.

#3
Foto - Rus Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S ve Sukhoi Su-30S savaş uçaklarıda geçitte yer aldı.

Rus Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S ve Sukhoi Su-30S savaş uçaklarıda geçitte yer aldı.

#4
Foto - Beriev A-50 Shmel Ilyushin Il-76 hava platformu tabanlı bir Rus Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı geçit töreninde yeraldı.

Beriev A-50 Shmel Ilyushin Il-76 hava platformu tabanlı bir Rus Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı geçit töreninde yeraldı.

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