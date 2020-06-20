2020-06-20 14:53:24 Hareketli anlar! Rus savaş uçakları peş peşe havalandı!
Rusya'da 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
Rusya'da 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 576 bin 952’ye, ölü sayısı ise 8 bin 2’ye çıktığı Rusya’da 24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı için hazırlıklar başladı.
Ülkede askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
Rus Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S ve Sukhoi Su-30S savaş uçaklarıda geçitte yer aldı.
Beriev A-50 Shmel Ilyushin Il-76 hava platformu tabanlı bir Rus Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı geçit töreninde yeraldı.
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