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Aktüel
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Hareket halindeki otomobil yandı

2024-06-16 10:54:11
Hareket halindeki otomobil yandı

Kayseri'de hareket halindeki otomobil bir anda alevalırken, otomobilde bulunan baba ve oğlu yara almadan kurtuldu.

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Foto - Hareket halindeki otomobil yandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Üst Geçit üzerinde hareket halindeki 38 AHD 275 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilin alev aldığını fark eden şoför ve oğlu, otomobilden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Hareket halindeki otomobil yandı

İhbarın ardından olay yerine gelen polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise otomobilin yandığını fark ettiğini ve çocuğuyla birlikte otomobilden çıktığını söyledi.

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