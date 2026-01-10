  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hapisten çıkan CHP'li başkandan "MHP" kararı! İlk iş bunu yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hapisten çıkan CHP’li başkandan “MHP” kararı! İlk iş bunu yaptı

Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

1
#1
Foto - Hapisten çıkan CHP’li başkandan "MHP" kararı! İlk iş bunu yaptı

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında verilen tahliye kararı sonrasında cezaevinden çıkmıştı.

#2
Foto - Hapisten çıkan CHP’li başkandan "MHP" kararı! İlk iş bunu yaptı

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

#3
Foto - Hapisten çıkan CHP’li başkandan "MHP" kararı! İlk iş bunu yaptı

Feti Yıldız sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Prof.Dr. Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı,değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer'le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık.Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hapisten çıkan CHP’li başkandan "MHP" kararı! İlk iş bunu yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÜRT kürdü ziyaret etmiş

Bunda garip olan ne .

Vefa

Kırdıkları yumurta ne olacak deri bey
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
