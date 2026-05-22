SON DAKİKA
Hapisten bile ortalığı karıştırmaya çalışıyor! İmamoğlu’ndan "mutlak butlan" kararı hakkında "Hadi oradan" dedirten sözler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hapisten bile ortalığı karıştırmaya çalışıyor! İmamoğlu’ndan “mutlak butlan” kararı hakkında “Hadi oradan” dedirten sözler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, bazı CHP'lileri adeta çılgına çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kirli işleri ve hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararının hemen ardından ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı.

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve şüphe uyandıran yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirileceği hukuki netlik kazanınca, cezaevindeki İmamoğlu hemen devreye girdi. Kurduğu sözde “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli sosyal medya hesabı üzerinden provokatif bir açıklama yayımlayan İmamoğlu, bağımsız Türk mahkemelerinin verdiği kararı "yok hükmünde" ilan etme hadsizliğinde bulundu. Kendi siyasi geleceği ve koltuk hesabı tehlikeye giren İmamoğlu, yargının temizlik hamlesini hazmedemeyerek devlete dil uzattı.

Tutuklu bulunmasına rağmen dışarıdaki yandaşları vasıtasıyla algı operasyonunu sürdüren Ekrem İmamoğlu, yaptığı hadsiz açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir."

Kendi partisi içindeki usulsüzlükleri ve mahkemenin "seçime hile karıştırıldığı" yönündeki tokat gibi saptamalarını görmezden gelen İmamoğlu'nun, her sıkıştığında "Anayasal düzen" ve "demokrasi" maskesinin arkasına sığınması, kamuoyunda "hem suçlu hem güçlü" yorumlarına neden oldu.

Okkayı yedi

Battıkça bataklığa saplanan balı yedikçe şişen bir bal arısı misali dünya ve ahiretini yıkan insandan bir canavara dönüşme çabaları bunlar

Sadice

Ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın kaderinden kacamazlar
