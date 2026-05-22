Alkol ve boykot ürünlerini satmasıyla tepki çekiyordu: Migros'tan ünlü şubesine 50 milyon lira
Alkol ve boykot ürünlerini satmasıyla uzun süredir eleştirilen Migros ünlü şubesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma imzaladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi’nde bulunan ve İzmir'in en kıymetli bölgelerinden biri olan Migros'un bulunduğu 12 bin metrekarelik mağaza başta olmak üzere kentin değişik ilçelerinde 40 parça taşınması kiraya çıkardı.
Bugün toplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Karşıyaka, Konak, Bornova, Çeşme, Balçova, Bergama, Beydağ, Ödemiş, Kemalpaşa ve Selçuk'ta belediyeye ait taşınmazların kapalı teklif artırma usulü yoluyla kiralama ihalesi yaptı.
Kiralanan taşınmazların içinde en büyük olanı İnciraltı'nda şu an Migros'un bulunduğu 12 bin metrekarelik mağaza binası oldu.
Bina 10 yıllığına tahmini yıllık 18 milyon 120 bin TL'den kiralamaya çıkarıldı. Yapılan kapalı teklif artırmanın sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni Migros'un yıllık 50 milyon TL kira teklifinin uygun görüldüğünü açıkladı.
