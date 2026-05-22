  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek... DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: “Geri dönsen bile ben yokum”

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, CHP’nin şaibelerle dolu 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, fondaş medyayı ve parti içindeki koltuk sevdalılarını adeta çılgına çevirdi. Mahkemenin usulsüzlüğü tescilleyip eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuken yeniden göreve geleceğini ilan etmesiyle ana muhalefet kazanı fokur fokur kaynarken, fondaş tayfanın eski gençlik kolları başkanı Gençosman Killik’ten tam bir aymazlık örneği geldi.

4
#1
Foto - Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"

Kurultay hileleri mahkeme duvarına toslayınca ne yapacağını şaşıran eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bağımsız Türk mahkemelerini hedef alarak haddini aşan açıklamalarda bulundu. Hukukun üstünlüğünü ve yargı kararını hazmedemeyen Killik, adeta bir ergen tribiyle, "Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum" diyerek kendince rest çekmeye kalkıştı. Siyaset kulislerinde, "Zaten mahkeme kararıyla meşruiyetin bitti, neyin havasını atıyorsun?" yorumları yapıldı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"

Hukuki süreçlerin siyasi hesaplarına uymadığını görünce hemen "Saray" nakaratına sarılan Killik, yaptığı açıklamada şu skandal ifadeleri kullandı: "CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım."

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"

Kendi partisi içindeki delege avcılığını, hileli oy iddialarını ve yargının tokat gibi patlayan "mutlak butlan" gerekçelerini görmezden gelen fondaş Killik'in, hukuka saygı duymak yerine emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in arkasına sığınması dikkat çekti.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"

Siyasi geleceğini Özel ve ekibinin lütfuna bağlayan bu zihniyetin, bağımsız Türk yargısının verdiği temizlik kararını "atama" diyerek manipüle etmeye çalışması, CHP vizyonsuzluğunun ve hukuk tanımazlığının yeni bir vesikası olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’na ilk şok darbe öz evladından geldi: "Geri dönsen bile ben yokum"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aydın

Yav bi git. Sen kim siyaset yapmak kim!

En tepeden itibâren heryerei fetö&masonlardan arınması gerekiyor Chp.

Demekki bulunduğu yere kendiside nasıl geldi ve kimler getirdiyse! Ve ne vaat etlerse, efendilerine sâdık biatçi olduğunu göstermiş!
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23