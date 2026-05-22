Düğmeye basıldı, evlerde yeni dönem başlıyor! Doğal gaz kombileri o tarihten itibaren tamamen yasaklanıyor
Avrupa Birliği ülkeleri, küresel iklim krizine karşı tarihi bir adım atarak binalarda fosil yakıt kullanımını tamamen bitirecek radikal bir anlaşmaya imza attı. Yeni yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, 2030 yılından itibaren inşa edilecek bütün yeni evlerin "Sıfır Emisyonlu Bina" kuralına uyması zorunlu hale getirildi. Evlerdeki geleneksel doğal gaz kombilerinin sökülerek yerine ısı pompaları ve güneş enerjisi sistemlerinin getirilmesini öngören devrim niteliğindeki plan doğrultusunda, 2040 yılına kadar gazla ısınmaya tamamen son verilmesi hedefleniyor. İşte tüm detaylar...

DonanımHaber’de yer alan bilgilere göre, AB ülkeleri tarafından alınan karar kapsamında, 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, ‘Sıfır Emisyon Binaları’ kuralına uymak zorunda olacak.

Aylarca süren tartışmaların ardından çevre için olumlu adım atılmaya karar verildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşma imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, ‘Sıfır Emisyon Binaları’ anlaşmasına uygun olacak.

Ayrıca 2050 yılına kadar AB’deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek. AB yetkilileri 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerini kullanımı kaldırmayı amaçlıyor.

