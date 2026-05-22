Düğmeye basıldı, evlerde yeni dönem başlıyor! Doğal gaz kombileri o tarihten itibaren tamamen yasaklanıyor
Avrupa Birliği ülkeleri, küresel iklim krizine karşı tarihi bir adım atarak binalarda fosil yakıt kullanımını tamamen bitirecek radikal bir anlaşmaya imza attı. Yeni yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) kapsamında, 2030 yılından itibaren inşa edilecek bütün yeni evlerin "Sıfır Emisyonlu Bina" kuralına uyması zorunlu hale getirildi. Evlerdeki geleneksel doğal gaz kombilerinin sökülerek yerine ısı pompaları ve güneş enerjisi sistemlerinin getirilmesini öngören devrim niteliğindeki plan doğrultusunda, 2040 yılına kadar gazla ısınmaya tamamen son verilmesi hedefleniyor. İşte tüm detaylar...