İlk 2 ayda C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı - Yılın ilk 2 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3, B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.