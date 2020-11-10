Hani "Biz ve onlar demek doğru değil" diyorlar ya… Sözcü’nün bu yaptığına ‘Atatürk istismarı’ denir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 10 Kasım 2014 tarihli "ATATÜRK DİYOR Kİ” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, AK Parti'nin 9 ismine, Atatürk'den nasihatler verdirmiş.. O isimlerden Tayyip Erdoğan hariç, hiçbirisi ya AK Parti'de değil, ya da AK Parti'de aktif görevde değil.. Ama nasihatlere bakalım, tam evlere şenlik: "Milleti 'Biz ve onlar' diyerek bölme", "Türkiye'yi komşuları ile kavgalı hale getirme", "4+4+4 dayatması", "askeri şehit edenlerle pazarlık" vs. Sadece Erdoğan'a yönelik olanı cevaplayalım.. "Biz ve onlar demek doğru değil" diyorlar ya.. Sayfadaki yazarlarına bakın, Rahmi Turan, "Onu yüreğimizden kazıyamazlar!" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Mehmet Türker, "Yobazlar Ata'yı anlamaz" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Sözcü kendisi, manşetin spotunda, "O yaşasaydı, eserlerini ve TC'yi silenlere, dinci eğitimi ve yaşam tarzını dayatanlara, ülkemizi bu hale düşürenlere şunları söylerdi" diyor. Yani, "biz ve onlar" diyor.. Şimdi bu yapılana ne denir? Atatürk istismarı denir.” İfadelerini kullandı.