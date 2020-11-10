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Hani

2020-11-10 13:13:56
Hani "Biz ve onlar demek doğru değil" diyorlar ya… Sözcü’nün bu yaptığına ‘Atatürk istismarı’ denir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 10 Kasım 2014 tarihli "ATATÜRK DİYOR Kİ” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, AK Parti'nin 9 ismine, Atatürk'den nasihatler verdirmiş.. O isimlerden Tayyip Erdoğan hariç, hiçbirisi ya AK Parti'de değil, ya da AK Parti'de aktif görevde değil.. Ama nasihatlere bakalım, tam evlere şenlik: "Milleti 'Biz ve onlar' diyerek bölme", "Türkiye'yi komşuları ile kavgalı hale getirme", "4+4+4 dayatması", "askeri şehit edenlerle pazarlık" vs. Sadece Erdoğan'a yönelik olanı cevaplayalım.. "Biz ve onlar demek doğru değil" diyorlar ya.. Sayfadaki yazarlarına bakın, Rahmi Turan, "Onu yüreğimizden kazıyamazlar!" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Mehmet Türker, "Yobazlar Ata'yı anlamaz" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Sözcü kendisi, manşetin spotunda, "O yaşasaydı, eserlerini ve TC'yi silenlere, dinci eğitimi ve yaşam tarzını dayatanlara, ülkemizi bu hale düşürenlere şunları söylerdi" diyor. Yani, "biz ve onlar" diyor.. Şimdi bu yapılana ne denir? Atatürk istismarı denir.” İfadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 10 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 10 Kasım 2014: "BUGÜN KIZLI-ERKEKLİ ANITKABİR'DEYİZ" Kemalist ve başörtüye yasak taraftarı Cumhuriyet, "Kızlı-erkekli ev" taraftarlığına Atatürk'ü de karıştırdı. M Kemal'in vefat yıldönümünde, "Kızlı-erkekli Anıtkabir'deyiz" dedi.. Şimdi bu söylemin sahiplerinin kadın cinayetlerinden şikayetçi olmaya hakkı var mı? "Üniversite öğrencileri, diğer kişiler, kızlı-erkekli evlerde kalsınlar, nikah da ne ki?" diyenler.. Sonra patır patır cinayetler işlenince, onun sorumluluğunu da, niye "Kızlı-erkekli ev"lere karşı çıkan AK Parti'ye yüklüyorlar ki?

#2
Foto - SÖZCÜ, 10 Kasım 2014:

SÖZCÜ, 10 Kasım 2014: "ATATÜRK DİYOR Kİ" Kemalist Sözcü, AK Parti'nin 9 ismine, Atatürk'den nasihatler verdirmiş.. O isimlerden Tayyip Erdoğan hariç, hiçbirisi ya AK Parti'de değil, ya da AK Parti'de aktif görevde değil.. Ama nasihatlere bakalım, tam evlere şenlik: "Milleti 'Biz ve onlar' diyerek bölme", "Türkiye'yi komşuları ile kavgalı hale getirme", "4+4+4 dayatması", "askeri şehit edenlerle pazarlık" vs. Sadece Erdoğan'a yönelik olanı cevaplayalım.. "Biz ve onlar demek doğru değil" diyorlar ya.. Sayfadaki yazarlarına bakın, Rahmi Turan, "Onu yüreğimizden kazıyamazlar!" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Mehmet Türker, "Yobazlar Ata'yı anlamaz" diyor. Yani, "Biz ve onlar" diyor.. Sözcü kendisi, manşetin spotunda, "O yaşasaydı, eserlerini ve TC'yi silenlere, dinci eğitimi ve yaşam tarzını dayatanlara, ülkemizi bu hale düşürenlere şunları söylerdi" diyor. Yani, "biz ve onlar" diyor.. Şimdi bu yapılana ne denir? Atatürk istismarı denir.

#3
Foto - CUMHURİYET, 10 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 10 Kasım 2014: "MUSTAFA KEMAL SAĞ OLSA ÇOK ŞAŞIRIRDI" Can Dündar, Deniz Gezmiş'in 1960'lı yılların sonunda yazdı mektupları dizi haline getirmiş. Neyse ki, AK parti öncesi yıllar da.. Bu mektuplar üzerinden de AK Parti'ye saldıramazlar. ne yazıyor, o mektuplarda? Şunlar yazılı: "101 tane Amerikan üssünün bulunduğu ülkede, 35 milyon metrekare vatan toprağı işgal altında iken bizim milli bütünlüğü bozmak istemekle itham edilmemiz .." Evet, Deniz Gezmiş, Amerikan üslerini eleştiriyor. Bu üslerin kurulmasına, AK Parti mi izin verdi? Haydi kemalistler, haydi bugün Cumhuriyet'in başyazısında, "Son 20 yıldır.. Son 20 yıldır" diyerek, hep AK parti iktidarını eleştirenler cevap versinler: "ABD üslerini, Türkiye'ye kurulma süreci hangi Atatürkçüler döneminde başladı, hangi Atatürkçüler döneminde devam etti?"

#4
Foto - TARAF, 10 Kasım 2015:

TARAF, 10 Kasım 2015: "SIRA GELDİ KIZLI ERKEKLİ EĞİTİME" FETÖ'cülerin çıkarttığı, desteklediği Taraf gazetesinde, Eğitim-bir Sen'in karma eğitimin yanısıra, sadece erkek ve sadece kız okullarının da olmasına yönelik teklif, böyle itibarsızlaştırılıyor. Ama yanı haberin içinde 10 çocuğa cinsel istismar haberi de, nasıl bir tezgahın, çocuklara kurulduğunu ispatlıyor.. Bir yandan çocuklar istismara uğruyor. bir yandan o istismar önlenmek istendiğinde, karşı çıkılıyor.

#5
Foto - SÖZCÜ, 10 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 10 Kasım 2015: "BARDAK KAFALILAR" Sözcü gazetesinin başındaki Rahmi Turan, "Bardak kafalılar" diyerek, dindar insanlara hakaret ediyor.. Sonra da, milleti "biz ve onlar" diye bölmekten bahsediyor, dindar insanları suçluyorlar..

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