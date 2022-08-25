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Teknoloji-Bilişim
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Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

2022-08-25 19:36:25
Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

StockApps, teknoloji devlerinin ne tür verileri izlediğini ve gizlilik konusundaki tutumlarını raporladı.

#1
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Günümüzde büyük teknoloji şirketlerinin özel verileri takip ettiği yadsınamaz bir gerçek.

#2
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Şirketler, bu verileri kullanıcılarına daha iyi deneyim sunabilmek adına takip ettiklerini söylese de birçok kişi için gerçek bundan fazlası.

#3
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Peki gizlilik konusunda hangi şirket daha dikkatli?

#4
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

StockApps: “Apple, gizlilik konusunda en bilinçli firma” Dev şirketler kullanıcılarının verilerini onaylı olarak ya da onaysız bir şekilde kullanıyor.

#5
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Öyle ki şirketler, kullanıcılarının hemen her hareketini takip ediyor ve çok çok farklı veri türünü depoluyor.

#6
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

StockApps, şirketlerin gizlilik konusunda nasıl bir yol izlediğine dair bir araştırma yaptı.

#7
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Yapılan araştırmaya göre Apple, sadece 12 farklı veriyi inceleyip gizlilik konusunda da bilinçli davranıyor.

#8
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

StockApps’te yapılan açıklamaya göre Apple, yalnızca kullanıcıların hesaplarını sürdürmek için gerekli olan bilgileri saklıyor.

#9
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Bunun nedeni olarak da web sitelerinin reklam gelirlerine diğerleri kadar bağımlı olmaması gösteriliyor.

#10
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Öte yandan Google, 39 farklı veriyi takip ederek gizlilik konusundaki en dikkatsiz şirket olarak karşımıza çıkıyor.

#11
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Bilindiği üzere teknoloji devinin reklamlara bağımlılığı bir hayli fazla.

#12
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Bu durum da verilerin kötü amaçlı kişilerce çalınmasının ihtimalini arttırıyor.

#13
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Meta, Amazon Twitter’ın takip ettiği bilgi türü de bir hayli fazla.

#14
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Öyle ki Twitter 24, Amazon 23 farklı veri türünü takip ediyor.

#15
Foto - Hangi teknoloji devi gizliliğe önem veriyor?

Facebook ise 14 farklı tür ile Apple’a yaklaşmış durumda. Ancak rapora göre Twitter ve Facebook, ihtiyaç duyduklarından daha fazla bilgi kaydediyor.

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