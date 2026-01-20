Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!
Kahve markalarını gizleyerek yapılan kör tadım testinin sonuçları belli oldu...
7'den 70'e her insanın vazgeçilmezi olan kahve, kış aylarında da insanların tercih listesinde başı çekiyor. Kahve tüketimi bir hayli yaygınken, kör tadım testiyle de markalar listelendi.
MARKA İSİMLERİ GİZLENDİ Yapılan kör tadım testinde marka isimleri gizlendi ve tek tek vatandaşlara hangi markaları tercih ettikleri soruldu.
MEŞHUR MARKA GERİLEDİ Ipsos kahve kör tadım testi sonuçları açıklandı. Buna göre uzun süredir Gazze'den dolayı boykot edilen. Starbucks'ın liste başından düştüğü görüldü.
SIRALAMA Marka isimleri gizliyken yapılan değerlendirmede; 1. Gloria Jean’s 2. EspressoLab 3. Starbucks sıralaması ortaya çıktı.
KÖR TADIM TESTİNE DAİR Kör tadım; bir içeceğin ya da yiyeceğin markasının, üreticisinin, yaşının veya herhangi bir diğer özelliğinin bilinmeden sadece tat, koku ve diğer duyusal özelliklere dayanarak değerlendirilmesi işlemidir. / kaynak: ensonhaber
