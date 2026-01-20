  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!
Haber Merkezi

Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

Kahve markalarını gizleyerek yapılan kör tadım testinin sonuçları belli oldu...

#1
Foto - Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

7'den 70'e her insanın vazgeçilmezi olan kahve, kış aylarında da insanların tercih listesinde başı çekiyor. Kahve tüketimi bir hayli yaygınken, kör tadım testiyle de markalar listelendi.

#2
Foto - Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

MARKA İSİMLERİ GİZLENDİ Yapılan kör tadım testinde marka isimleri gizlendi ve tek tek vatandaşlara hangi markaları tercih ettikleri soruldu.

#3
Foto - Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

MEŞHUR MARKA GERİLEDİ Ipsos kahve kör tadım testi sonuçları açıklandı. Buna göre uzun süredir Gazze'den dolayı boykot edilen. Starbucks'ın liste başından düştüğü görüldü.

#4
Foto - Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

SIRALAMA Marka isimleri gizliyken yapılan değerlendirmede; 1. Gloria Jean’s 2. EspressoLab 3. Starbucks sıralaması ortaya çıktı.

#5
Foto - Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

KÖR TADIM TESTİNE DAİR Kör tadım; bir içeceğin ya da yiyeceğin markasının, üreticisinin, yaşının veya herhangi bir diğer özelliğinin bilinmeden sadece tat, koku ve diğer duyusal özelliklere dayanarak değerlendirilmesi işlemidir. / kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
