Hangi marka olduğunu bilmiyorlardı: Kör tadım testinin sonucu belli oldu!

KÖR TADIM TESTİNE DAİR Kör tadım; bir içeceğin ya da yiyeceğin markasının, üreticisinin, yaşının veya herhangi bir diğer özelliğinin bilinmeden sadece tat, koku ve diğer duyusal özelliklere dayanarak değerlendirilmesi işlemidir. / kaynak: ensonhaber