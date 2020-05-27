Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye’nin koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca’nın en son 29 Mayıs Cuma akşamı yapmış olduğu açıklamada, Türkiye'de can kaybı 28 artarak 4 bin 489 oldu. Yapılan 36 bin 155 testte bin 141 yeni vaka tespit edildi. Peki hangi ilde koronadan ne kadar ölü var? Hangi ilde kaç kişi koronadan öldü? İşte il il koronavirüs ölü sayısı, il il koronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı....