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Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

2023-12-23 09:38:03
Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP, yerel seçim için mutabakata vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" dedi. Peki hangi büyükşehirlerde anlaşmaya varıldı? MHP hangi büyükşehirlerde aday çıkaracak? İşte il il partilerin aday çıkarağı büyükşehirler...

#1
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan süreç bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdi. AK Parti ile MHP arasında yapılan mutabakata göre; 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak.

#2
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin aday çıkaracağı 2 büyükşehiri açıkladı.

#3
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

İşte il il anlaşmaya varılan büyükşehirler... Adana Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

#4
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#5
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#6
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#7
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#8
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#9
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#10
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#11
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#12
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#13
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#14
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#15
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#16
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#17
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#18
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#19
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#20
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#21
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#22
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi-MHP

#23
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#24
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi- MHP

#25
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#26
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#27
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#28
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#29
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#30
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

#31
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - AK PARTİ

#32
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

Van Büyükşehir Belediyesi- AK PARTİ

#33
Foto - Hangi büyükşehirde kim aday çıkartacak? Anlaşmaya varıldı

"MERSİN VE MANİSA'DA MHP DESTEKLENECEK" Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. DİĞER 29 İLDE DE ANLAŞMAYA VARILDI Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur." Yıldız'a, Mahalli İdareler Seçimi Müzakere heyetinde MHP adına yer alan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de eşlik etti.

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