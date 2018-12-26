Hangi balık hangi mevsimde yenmeli?

Besin değeri oldukça yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin olan balığın, kalp hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar bir çok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilirken, balıkların türlerine göre lezzetleri de değişse de, hangi balığın hangi ay tüketildiği de lezzeti etkilediği ifade ediliyor. Bu yüzden hangi balık, hangi mevsimde lezzetliymiş; bilmekte yarar var.
Aralık: Aralık ayında hamsi çok lezzetlidir. Mercan, levrek de tüketilebilir. İzmarit ve mezgitten uzak durulmalıdır. Çinakop, üremesi için yenmemelidir.
Ocak: Ocak ayında hamsi ve torik çok lezzetli olur. Çinakop yemezseniz mükemmel olur. Bu mevsimde mezgit, izmarit ve sardalyeden uzak durulmalıdır.
Şubat: Şubat ayında hamsi, izmarit, mezgit ve torik çok lezzetlidir. Levrek ve palamut da tüketilebilir.
Mart: Mart ayında izmarit, kalkan ve mezgit çok lezzetlidir. Ayrıca levrek, palamut ve mercan da tüketilebilir.
Nisan: Nisan ayında mezgit, kalkan ve izmarit çok lezzetlidir. Sardalye, hamsi de tüketilebilir. Çinakop yememeniz önerilir.
Mayıs: Mayıs ayında izmarit, kalkan ve mezgit çok lezzetlidir. Tekir, iskorpit ve minakop da tüketilebilir.
Haziran: Haziran ayında sardalye, orfoz, trança çok lezzetlidir. Çupra, levrek ve lüfer de tüketilebilir.
Temmuz: Temmuz ayında sardalye, orfoz, trança çok lezzetlidir. Hamsi, kalkan ve izmarit tüketilmemelidir.
Ağustos: Ağustos ayında palamut, çipura çok lezzetlidir. Çinakop üremesi için yenmemelidir. İzmarit, gümüş ve hamsiden uzak durulmalıdır.
Eylül: Eylül ayında palamut, sardalye, çupra, lüfer, barbun çok lezzetlidir. Çinakop, üremesi için yenmemelidir.
Ekim: Ekim ayında levrek, barbun, palamut, kılıç, sardalye, uskumru çok lezzetlidir.
Kasım: Kasım ayında uskumru, lüfer, hamsi ve barbun çok lezzetlidir. Mercan ve levrek de tüketilebilir.