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Medya
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Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

2024-01-14 13:54:02
Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz ay 12, önceki gün de 9 kahramanımızı şehit etti. Üs bölgelerimizi hedef alan alçaklara misliyle karşılık verildi. Son dönemde yapılan bu saldırılarda, Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçlerin parmağı olduğu yorumları yapılıyor. Bir anlamda Türkiye’ye yönelik "Yıpratma Savaşı" uygulanmaya çalışılıyor. Sözde müttefikimiz ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık destek verdiği bilinirken bazı sorular da akılları kurcalıyor... Saldırılar son dönemde neden yoğunlaştı? Bölgenin Türkiye için önemi ne? Nasıl saldırdılar?

#1
Foto - Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat saldırıya ilişkin Ankara'da yapılan değerlendirmeleri kaleme aldı. "Terör örgütüne sadece ABD'nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut." diyen Fırat, "Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail'in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

Hande Fırat'ın yazısı özetle şu şekilde: " (…) * Teröristler yine bir üs bölgesine ve onun hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar. * Üssün hemen önünde bulunan ileri emniyet bölgesine bir grup terörist el bombaları ile saldırırken, bir grup da üs bölgesine ateş açtı ve çatışma çıktı. * Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik şehit düştü.

#3
Foto - Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

İSTİHBARAT VAR MIYDI? * Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, "Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar" yorumunu yaptı. * Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD'nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

#4
Foto - Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI? * Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor. * Bölgede Türkiye'nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye'yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye'ye yönelik "Yıpratma Savaşı" uygulanmaya çalışılıyor. (…)”

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