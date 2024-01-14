Hande Fırat’tan flaş çıkış! O gerçeği böyle duyurdu

Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz ay 12, önceki gün de 9 kahramanımızı şehit etti. Üs bölgelerimizi hedef alan alçaklara misliyle karşılık verildi. Son dönemde yapılan bu saldırılarda, Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçlerin parmağı olduğu yorumları yapılıyor. Bir anlamda Türkiye’ye yönelik "Yıpratma Savaşı" uygulanmaya çalışılıyor. Sözde müttefikimiz ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık destek verdiği bilinirken bazı sorular da akılları kurcalıyor... Saldırılar son dönemde neden yoğunlaştı? Bölgenin Türkiye için önemi ne? Nasıl saldırdılar?