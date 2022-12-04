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Ekonomi
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Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

2022-12-04 14:15:30
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Son zamanlarda denizlerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı. Trabzon'da hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

#1
Foto - Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Trabzon'da tezgahlarda yer alan yerli hamsi, 25-35 liradan satışa sunuluyor. Balık avı sezonunun başlamasıyla Trabzon'da denize açılan tekneler, son günlerde ağlarına takılan yerli hamsiyle limana dönüyor.

#2
Foto - Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını süsleyen yerli hamsi, fiyatıyla vatandaşları memnun ediyor.

#3
Foto - Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Tezgahlardaki yerli hamsinin kilogramı 25-35 liradan alıcı buluyor. Ayrıca tane olarak satılan alabalık 50, palamut ve somon 60, kilogram olarak satılan levrek 140, çupra 120, olta mezgit 100, istavrit, çinekop ve sargan 65, tirsi ise 40 liradan tüketiciye sunuluyor.

#4
Foto - Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Balıkçı Ali Ofluoğlu, yerli hamsinin yeni yeni çıkmaya başladığını söyledi. Hamsinin bugünlerde tombullaşmaya başladığını belirten Ofluoğlu, "Millet hep Trabzon'da yerli hamsiyi bekliyordu. Şu anda Trabzon hamsisi tezgahlardaki yerini aldı ve 25 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

#5
Foto - Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Ofluoğlu, hamsinin bollaşmasını beklediklerine işaret ederek, "İnşallah daha çok olacak, sezon bol geçecek. Bekliyoruz. Biz de her zaman müşterilerimize iyi ve taze balık yedirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Mehmet Can Örseloğlu da balık avı sezonunun iyi başladığını dile getirerek, vatandaşın özlediği ve beklediği yerli hamsinin tezgahları süslemeye başladığını kaydetti. Örseloğlu, ilerleyen günlerde hamsinin bollaşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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