Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı!

Ofluoğlu, hamsinin bollaşmasını beklediklerine işaret ederek, "İnşallah daha çok olacak, sezon bol geçecek. Bekliyoruz. Biz de her zaman müşterilerimize iyi ve taze balık yedirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Mehmet Can Örseloğlu da balık avı sezonunun iyi başladığını dile getirerek, vatandaşın özlediği ve beklediği yerli hamsinin tezgahları süslemeye başladığını kaydetti. Örseloğlu, ilerleyen günlerde hamsinin bollaşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.