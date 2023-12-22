2023-12-22 11:56:50 Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tüm gözler derbi karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Aynı zamanda transfer çalışmalarında hassas bir şekilde yürüten Galatasaray yönetimi, devre arasında yollarını ayıracağı Tanguy Ndombele'nin yerine gelecek isim için girişimlerine şimdiden başladı.