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Spor
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Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

2023-12-22 11:56:50
Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tüm gözler derbi karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Aynı zamanda transfer çalışmalarında hassas bir şekilde yürüten Galatasaray yönetimi, devre arasında yollarını ayıracağı Tanguy Ndombele'nin yerine gelecek isim için girişimlerine şimdiden başladı.

#1
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sahadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

#2
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıkları sürüyor.

#3
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Dev derbi öncesi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-kırmızılılar derbiye moralli gidiyor.

#4
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, öğrencilerine derbiden alınacak 3 puanın önemini hatırlatıyor.

#5
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Galatasaray, ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Bu kritik derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri ise Davinson Sanchez'in son durumu.

#6
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Kolombiyalı stoper, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanmış ve sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

#7
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçtaki Kopenhag karşılaşmasında maça iğneyle çıkan yıldız stoperin maçın oynandığı sırada tekrardan ağrı hissettiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek kadroya dahil edilmedi.

#9
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Galatasaray'da Süper Lig'in 18. haftasındaki oynanacak Fenerbahçe derbisi gündemdeki sıcaklığını korurken, bir diğer yandan da devre arası transfer çalışmaları da sürüyor.

#10
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Devre arası oteldeki hamburger skandalıyla sosyal medyada hamburgerci lakabıyla bilinen Tanguy Ndombele ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray,

#11
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

oyuncunun alternatifi belirledi. Galatasaray, yaz transfer sezonunda Inter'den Al Nassr'a transfer olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

#12
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

31 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 Temmuz 2023'de Suudi

#13
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'a imza atmıştı.

#14
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Al Nassr formasıyla bu sezon toplam 20 maça çıkan Hırvat yıldız, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

#15
Foto - Hamburgerci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

Okan Buruk'un Ocak ayı içerisinde çok mesaisi olacak.

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