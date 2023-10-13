2023-10-13 15:11:37 Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek
Anadolu Gençlik Derneği'ne (AGD) üye gençler Filistin için "Senin ne gücün var, gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bıraktı. Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Arınç, Hamas'ı suçlayarak, "Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı. Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz." dedi.