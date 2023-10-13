Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

￼Bülent Arınç, Hamas ile ilgili açıklamasında çözüme yanaşmamakla eleştirmişti. Tepkiler üzerine sözlerinin yer aldığı videoyu bir kez daha paylaşan Arınç, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak "Filistin'de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Bir araya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz. Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı. Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz. Olan masum Filistin halkına oluyor. Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım. Bitme noktasındaki bir Netanyahu'ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım." ifadelerine yer vermişti.