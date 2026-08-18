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Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

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AA Giriş Tarihi:

Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas'tan "Netanyahu, Gazze müzakerelerini ve ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak baltalamaya çalışıyor" açıklaması geldi.

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Foto - Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki limanda bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Foto - Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

Hamas: Netanyahu, Gazze müzakerelerini ve ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak baltalamaya çalışıyor GAZZE (AA) – Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını baltalamak ve müzakere çabalarını başarısızlığa uğratmak için kasıtlı hareket ettiğini belirtti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki limanda bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, saldırının "saldırganlığın sürdürülmesi ve kanlı bir tırmanışın kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi" anlamına geldiği aktarıldı. Hamas'ın açıklamasında, saldırının Netanyahu hükümetinin ateşkesi kalıcı hale getirmeye ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik tüm çabaları baltalama konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi.

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Foto - Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

Kahire'de yapılan son görüşmelerin ve arabulucuların yürüttüğü çabaların hemen ardından saldırının düzenlenmesine dikkat çekilen açıklamada, bunun Netanyahu'nun müzakere çabalarını başarısızlığa uğratma niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın planı ile Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın uygulanmasını ilerletmeye yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri de baltalamaya çalıştığı ifade edildi. Hamas'ın açıklamasında, söz konusu tutumun bölgede gerilimi sona erdirmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalara "açık bir meydan okuma" olduğu belirtildi.

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Foto - Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

HAMAS'TAN ABD VE ARABULUCULARA ÇAĞRI - Hamas ve diğer Filistinli grupların anlaşmanın başarılı şekilde uygulanması konusunda "ciddi ve sorumlu" davrandığı kaydedilen açıklamada, bunun son dönemde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ve arabulucularla yapılan görüşmelerde ortaya konduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD yönetiminden, arabuluculardan ve anlaşmanın garantörlerinden İsrail hükümetini varılan mutabakatlara uymaya zorlamaları ve saldırıları ile tırmanışı durdurmaları istendi. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın uygulanmasını engellemesinin ve anlaşmanın tamamlanmasına yönelik çabaları baltalamasının önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

"Netanyahu Canisinden Barışa Çomak! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceğini ve koltuğunu korumak uğruna Gazze’deki ateşkes müzakerelerini baltalaması, sadece Filistin halkına değil, insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Tarih, dökülen masum kanları üzerinden iktidar hesabı yapan liderleri asla affetmemiştir ve Netanyahu da bu kara sayfadaki yerini çoktan almıştır. Kendi siyasi bekası için barış ihtimalini sabote eden, binlerce sivilin, kadının ve çocuğun hayatını hiçe sayan bu zihniyet; modern dünyanın gözü önünde bir insanlık dramını körüklemeye devam etmektedir. Ateşkesi kasten engellemek, adil bir barıştan kaçmak ve savaşı körüklemek; sadece bir yönetim başarısızlığı değil, aynı zamanda tarihin en ağır vicdani ve hukuki sorumluluklarından biridir. Mazlumların feryatları üzerine kurulan hiçbir plan başarıya ulaşamayacaktır. "Tarih bize defalarca göstermiştir ki, zulümle abad olanın sonu azab olur; dünyayı kana bulayarak kendi tahtını korumaya çalışanlar, ektikleri nefret tohumlarının altında kalmaya mahkumdur."
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