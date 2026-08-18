Hamas, Netanyahu'nun kalleş planını ifşa etti

HAMAS'TAN ABD VE ARABULUCULARA ÇAĞRI - Hamas ve diğer Filistinli grupların anlaşmanın başarılı şekilde uygulanması konusunda "ciddi ve sorumlu" davrandığı kaydedilen açıklamada, bunun son dönemde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ve arabulucularla yapılan görüşmelerde ortaya konduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD yönetiminden, arabuluculardan ve anlaşmanın garantörlerinden İsrail hükümetini varılan mutabakatlara uymaya zorlamaları ve saldırıları ile tırmanışı durdurmaları istendi. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın uygulanmasını engellemesinin ve anlaşmanın tamamlanmasına yönelik çabaları baltalamasının önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.