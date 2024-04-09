2024-04-09 14:22:00 Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar
Abdulkadir Selvi, Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal’in, özellikle Yeniden Refah ve Saadet Partisi çevrelerinin “İsrail’le ticaret” iftirası üzerinden karalamaya çalıştığı Erdoğan yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadelerini köşesine taşıdı. “Bunlar Halid Meşal’den daha fazla mı Hamas’ı savunuyorlar, Filistin davasına inanıyorlar?” diye soran Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: