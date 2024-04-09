Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesinde ticaret yaptığını söyleyenler, bizi sırtımızdan bıçaklayan, Filistin halkına ve direnişine destek vermeyenlerle aynı kişilerdir. Masa altından bize destek verenler çok daha fazla. Bunlar asil millet, biz de bu asil milletin her adımını ifşa etmek istemiyoruz.