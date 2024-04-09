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Medya
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Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

2024-04-09 14:22:00
Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

Abdulkadir Selvi, Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal’in, özellikle Yeniden Refah ve Saadet Partisi çevrelerinin “İsrail’le ticaret” iftirası üzerinden karalamaya çalıştığı Erdoğan yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadelerini köşesine taşıdı. “Bunlar Halid Meşal’den daha fazla mı Hamas’ı savunuyorlar, Filistin davasına inanıyorlar?” diye soran Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

“İsrail’e ”One Minute” çeken tek lider olan Erdoğan’ın Filistin davasına yaptığı hizmetleri Hamas’ın siyasi liderlerinden Halid Meşal nasıl anlatıyor?

#2
Foto - Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesinde ticaret yaptığını söyleyenler, bizi sırtımızdan bıçaklayan, Filistin halkına ve direnişine destek vermeyenlerle aynı kişilerdir. Masa altından bize destek verenler çok daha fazla. Bunlar asil millet, biz de bu asil milletin her adımını ifşa etmek istemiyoruz.

#3
Foto - Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

Ülkesinin iç yapısını etkileyen yerel seçimler bile onu Gazze’deki savaşta olup bitenlerden alıkoymayan reis Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” Bunlar Halid Meşal’den daha fazla mı Hamas’ı savunuyorlar, Filistin davasına inanıyorlar?”

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