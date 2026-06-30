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Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

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Haluk Levent’e çok büyük şok! “Rüşvet ve örgüt kurmak”tan tutuklandı

Şile Belediyesi’ne yönelik üçüncü dalga operasyonda, şarkıcı Haluk Levent büyük bir şok yaşadı.

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Foto - Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de yer aldığı öğrenildi.

#2
Foto - Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

#3
Foto - Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de tutuklanan şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.

#4
Foto - Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet yoluyla haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Bu kapsamda 26 Haziran Cuma günü soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirilmişti.

#5
Foto - Haluk Levent’e çok büyük şok! "Rüşvet ve örgüt kurmak"tan tutuklandı

İstanbul ve İzmir’de tespit edilen 21 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

Mâlumun ilâmı olmuş!

Fetö'nün teşaren örgütleri bir bir gün yüzüne çıkıyor!

turk

Allah Resi eksik etmesin.. BU CHP lileri bu ulkenin basian verirse ULke afrikanin en fakir ilkelerini bilr geri birakir suc olaylarida brezilyayi geride birakir
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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