Haluk Levent’e çok büyük şok! “Rüşvet ve örgüt kurmak”tan tutuklandı
Şile Belediyesi’ne yönelik üçüncü dalga operasyonda, şarkıcı Haluk Levent büyük bir şok yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şile Belediyesi’ne yönelik üçüncü dalga operasyonda, şarkıcı Haluk Levent büyük bir şok yaşadı.
CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de yer aldığı öğrenildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de tutuklanan şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet yoluyla haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Bu kapsamda 26 Haziran Cuma günü soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirilmişti.
İstanbul ve İzmir’de tespit edilen 21 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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