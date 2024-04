Haluk Bayraktar'dan alçak operasyona 7 soru 7 cevap!

İnsan sağlığına hizmet etmek üzere Can Sağlığı Vakfı’nı kurduk. Elde ettiğimiz her imkanı, deprem bölgesinden Gazze’ye kadar ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya gayret ettik. Bu alanlar dışında başka bir gündemimiz hiç olmadı. Tek derdimiz Milli Teknoloji Hamlesi ve Tam Bağımsız Türkiye. Buna rağmen iftiralar bitmedi… Devletimize maddi kaynak ve gönüllülükle destek olduğumuz işlerde devletin parasını almakla suçlandık. Dünyanın en başarılısı olan ve hâli hazırda 34 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak torpilli olduğumuz söylendi. Ekranlarda hedef gösterilerek “dokunacağız” denildi. İftiralar sınır tanımadı, son olarak da İsrail’e jet yakıtı sattığımız yalanı yayıldı. Biz, mücadele odaklıyız… Yalanlar ve iftiralar ne kadar ağır olursa olsun bizleri hak bildiğimiz yoldan geri çeviremedi. Bu iftiralara gereken cevabı her zaman vereceğiz. Algı operasyonlarına karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz...