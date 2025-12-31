Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli tıpta kan, kıl örnekleri alınan Yusuf Güney’in test sonuçları çıktı.
Evinizde ballı limonlu sabun yapmak artık çok kolay: Meşhur olan sabun satılıyor ama bu değil! Hiç zor değil bunu yapın
Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli tıpta kan, kıl örnekleri alınan Yusuf Güney’in test sonuçları çıktı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.
Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatan ve adeta sırra kadem basan Güney'in bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. .
Yusuf Güney'in ortadan kaybolması, sanatçının daha önce yaptığı ezoterik açıklamaları tekrar gündeme getirmiş, "Astral seyahatle başka boyutlara geçiyorum" ve "Geleceği ziyaret ediyorum" şeklindeki iddialarıyla tanınan şarkıcı hakkında, "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları yapılmıştı.
ADLİ TIP SONUCU ÇIKTI Dijital dünyadan ve fiziksel çevresinden kopan Güney, 22 Aralık'ta piyasaya çıkıp, İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı.
SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI - Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan çalışmaların ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi. Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi. Bilindiği üzere Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor. Bir test sonucunda "Benzoilekgonin pozitif" ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak kabul ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23