  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli tıpta kan, kıl örnekleri alınan Yusuf Güney’in test sonuçları çıktı.

1
#1
Foto - Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

#2
Foto - Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatan ve adeta sırra kadem basan Güney'in bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. .

#3
Foto - Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

Yusuf Güney'in ortadan kaybolması, sanatçının daha önce yaptığı ezoterik açıklamaları tekrar gündeme getirmiş, "Astral seyahatle başka boyutlara geçiyorum" ve "Geleceği ziyaret ediyorum" şeklindeki iddialarıyla tanınan şarkıcı hakkında, "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları yapılmıştı.

#4
Foto - Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

ADLİ TIP SONUCU ÇIKTI Dijital dünyadan ve fiziksel çevresinden kopan Güney, 22 Aralık'ta piyasaya çıkıp, İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı.

#5
Foto - Astral seyahate böyle çıkmış! Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu çıktı

SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI - Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan çalışmaların ardından Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" tespit edildi. Raporda, Güney'in saçından kokain, metaboliti, benzoilekgonin bulunduğu tespitine yer verildi. Bilindiği üzere Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor. Bir test sonucunda "Benzoilekgonin pozitif" ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Demekki içip içip sallıyormuş yok ucuyordum yok uzaya cıktım

vatandas

maalesef son dönemde muhafazakarlık adı altında bu tarz tipler türedi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren
Gündem

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, geçmişte dindarlara ve bu milletin değerlerine saldıran isimlere karşı tavizsiz duruşlarını hatırlatarak..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü propogandası yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak
Gündem

Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna cevap verdi.
22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi
Dünya

22 kilometrelik dev tünel: Dağları delen proje 3 saati 20 dakikaya indirdi

Çin’de hizmete giren 22 kilometrelik dev otoyol tüneli, zorlu dağ geçişlerini tarihe gömdü. Tanrı Dağları’nın altından geçen proje yalnızca ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23