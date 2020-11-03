2020-11-03 14:18:35 Halktan tokadı yediler akıllanmadılar! Güldür Güldür adlı rezil programdan ‘pes’ dedirten vurdumduymazlık!
Tüm Türkiye İzmir’deki depremin şokunu yaşarken ve enkaz altında gelecek iyi bir haber kilitlenmişken komedi adı altında bilinç altı mesajlarla ahlaksızlığın pompalandığı 'Güldür Güldür' adlı programın yeni bölümünün yayına alınacak olması sosyal medyada büyük tepki çekti. Türk halkı İzmir’i yerle bir eden 6.6’lık depremin şokunu atlamaya çalışıyor. 7'den 70'e herkes 4. günde enkaz altında gelecek güzel bir habere kilitlendi.