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Medya
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Halktan tokadı yediler akıllanmadılar! Güldür Güldür adlı rezil programdan ‘pes’ dedirten vurdumduymazlık!

2020-11-03 14:18:35
Halktan tokadı yediler akıllanmadılar! Güldür Güldür adlı rezil programdan ‘pes’ dedirten vurdumduymazlık!

Tüm Türkiye İzmir’deki depremin şokunu yaşarken ve enkaz altında gelecek iyi bir haber kilitlenmişken komedi adı altında bilinç altı mesajlarla ahlaksızlığın pompalandığı 'Güldür Güldür' adlı programın yeni bölümünün yayına alınacak olması sosyal medyada büyük tepki çekti. Türk halkı İzmir’i yerle bir eden 6.6’lık depremin şokunu atlamaya çalışıyor. 7'den 70'e herkes 4. günde enkaz altında gelecek güzel bir habere kilitlendi.

#1
Foto - Milletin derdine ortak olamayan kitle ise hiçbir şey olmamışcasına davranmaya devam ediyor. Televizyon ekranları böylesine dönemlerde milletin hassasiyetlerinin gözetildiği bir alan olurken bu hassasiyeti göz ardı eden programlar da var. Show TV’de yayınlanan ve skandallar skeçlerle ‘komedi’ adı altında ahlaksızlık propagandasının yapıldığı Güldür Güldür adlı program bunlardan bir tanesi. Türkiye depremin acısını yaşarken, halktan rağbet görmediği için reytingleri gittikçe düşen skandal ‘komedi’ programı Güldür Güldür’ün yeni bölümü ekranlara gelecek.

Milletin derdine ortak olamayan kitle ise hiçbir şey olmamışcasına davranmaya devam ediyor. Televizyon ekranları böylesine dönemlerde milletin hassasiyetlerinin gözetildiği bir alan olurken bu hassasiyeti göz ardı eden programlar da var. Show TV’de yayınlanan ve skandallar skeçlerle ‘komedi’ adı altında ahlaksızlık propagandasının yapıldığı Güldür Güldür adlı program bunlardan bir tanesi. Türkiye depremin acısını yaşarken, halktan rağbet görmediği için reytingleri gittikçe düşen skandal ‘komedi’ programı Güldür Güldür’ün yeni bölümü ekranlara gelecek.

#2
Foto - En kaz altında halen ulaşılmaya çalışılan vatandaşlar varken skandal programın yayından kaldırılmaması sosyal medyanın da gündeminde. Vatandaşlar milletçe sıkıntılı bir süreçten geçerken TV ekranlarında yapılacak olan 'şarlatanlık'lara gerek olmadığını belirterek bu düşüncesizliğe sitem etti.

En kaz altında halen ulaşılmaya çalışılan vatandaşlar varken skandal programın yayından kaldırılmaması sosyal medyanın da gündeminde. Vatandaşlar milletçe sıkıntılı bir süreçten geçerken TV ekranlarında yapılacak olan 'şarlatanlık'lara gerek olmadığını belirterek bu düşüncesizliğe sitem etti.

#3
Foto - Kanalın yayın akışında yeni bölümün yayınlanacağı görüldü.

Kanalın yayın akışında yeni bölümün yayınlanacağı görüldü.

#4
Foto - SİYASİ MESAJ VERMEYİ İHMAL ETMEMİŞLERDİ!- İzmir depremine duyarsız kalarak milletin acısını yok sayan 'Güldür Güldür' programı ve oyuncuları, Gezi Parkı kalkışmasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için ise sahnede “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı açmıştı. Gezi olaylarında solak camia tarafından suistimal edilerek devletin hedef alındığı algıya destek olan 'Güldür Güldür' ekibinin İzmir depreminden sonra hiçbir şey olmamış gibi ‘komedi’ programını sürdürmesi, dertlerinin millet ve devlet değil ideolojik çıkarları olduğunu bir kez daha gösterdi.

SİYASİ MESAJ VERMEYİ İHMAL ETMEMİŞLERDİ!- İzmir depremine duyarsız kalarak milletin acısını yok sayan 'Güldür Güldür' programı ve oyuncuları, Gezi Parkı kalkışmasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için ise sahnede “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı açmıştı. Gezi olaylarında solak camia tarafından suistimal edilerek devletin hedef alındığı algıya destek olan 'Güldür Güldür' ekibinin İzmir depreminden sonra hiçbir şey olmamış gibi ‘komedi’ programını sürdürmesi, dertlerinin millet ve devlet değil ideolojik çıkarları olduğunu bir kez daha gösterdi.

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