Halktan tokadı yediler akıllanmadılar! Güldür Güldür adlı rezil programdan ‘pes’ dedirten vurdumduymazlık!

SİYASİ MESAJ VERMEYİ İHMAL ETMEMİŞLERDİ!- İzmir depremine duyarsız kalarak milletin acısını yok sayan 'Güldür Güldür' programı ve oyuncuları, Gezi Parkı kalkışmasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için ise sahnede “Berkin Elvan ölümsüzdür” pankartı açmıştı. Gezi olaylarında solak camia tarafından suistimal edilerek devletin hedef alındığı algıya destek olan 'Güldür Güldür' ekibinin İzmir depreminden sonra hiçbir şey olmamış gibi ‘komedi’ programını sürdürmesi, dertlerinin millet ve devlet değil ideolojik çıkarları olduğunu bir kez daha gösterdi.