2022-10-20 23:01:09 Halkı sokağa döken patlama!
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ardı ardına patlayan trafo vatandaşları sokağa döktü.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ardı ardına patlayan trafo vatandaşları sokağa döktü.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde trafo patlaması yaşandı.
Trafonun patlamasıyla elektrik kesintisi yaşandı.
Vatandaşlar patlama sonrası sokağa döküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından trafodaki arıza giderildi.
Çevredeki meraklı vatandaşların ise trafoya ekiplerle yaklaşırken canlarını hiçe saydığı görüldü.
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