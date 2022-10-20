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Türkiye
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Halkı sokağa döken patlama!

2022-10-20 23:01:09
Halkı sokağa döken patlama!

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ardı ardına patlayan trafo vatandaşları sokağa döktü.

#1
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde trafo patlaması yaşandı.

#2
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Trafonun patlamasıyla elektrik kesintisi yaşandı.

#3
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Vatandaşlar patlama sonrası sokağa döküldü.

#4
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından trafodaki arıza giderildi.

#6
Foto - Halkı sokağa döken patlama!

Çevredeki meraklı vatandaşların ise trafoya ekiplerle yaklaşırken canlarını hiçe saydığı görüldü.

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