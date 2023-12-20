Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Kaçak büyüyor İBB seyrediyor

80 METREKARE DAHA BÜYÜTTÜ Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölümün, kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirileceği ileri sürüldü.