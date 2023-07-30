2023-07-30 09:29:23 Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız
CHP tarafından fonlanan Halk TV, orman yangınlarında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 İHA üzerinden düzenlediği karalama kampanyasına Baykar'dan yapılan açıklamayla tepki gösterildi. İmzalanan sözleşme bedelinin dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altında olduğunu belirten Baykar, "Karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" dedi.