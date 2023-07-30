Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Bilim insanlarına göre dünya tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşadığımız bugünlerde komşumuz Yunanistan'da, Akdeniz havzasında, Avrupa'da, Kanada'da yaşanan orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlarda ormancılarımız şehit oluyor, dünyanın farklı noktalarında insanlar vefat ediyor, ormanda yaşayan hayvanlar ölüyor ve zarar gören ekosistemle birlikte dünya kendine nefes aldıran ciğerlerini kaybediyor. Ülkemizde ise yapılan çalışmalar sayesinde 1 Haziran 2023 ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tespit edilen 285 orman yangınının 192'si Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilmiştir. Bu yangınlar OGM'nin fedakâr ekipleri tarafından büyümeden söndürülmüştür. 1 Haziran – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 noktada görevli Bayraktar TB2 İHA'lar 2319 saat 20 dakika uçuş gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda Antalya Kemer'de söndürülen orman yangınının 109. saati itibariyle Bayraktar TB2 İHA'lar 79 saattir uçuş gerçekleştirmekte ve operasyonda çalışan Baykar personelleri aralıksız olarak görev yapmaktadır. OGM'nin fedakâr personeli sayesinde yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. İmzalanan sözleşme bedeli dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altındadır. Daha da önemlisi sözleşme içeriğindeki saatlik uçuş ücreti bu hizmeti veren en yakın muadilinin bile yaklaşık 3'te 1'i kadardır. Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmetleri karalamaya çalışan benzeri haberler dolaşıma sokulmuştur. Baykar'ı karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."