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Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

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Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

2023-07-30 09:29:23
Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

CHP tarafından fonlanan Halk TV, orman yangınlarında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 İHA üzerinden düzenlediği karalama kampanyasına Baykar'dan yapılan açıklamayla tepki gösterildi. İmzalanan sözleşme bedelinin dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altında olduğunu belirten Baykar, "Karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" dedi.

#1
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Türkiye'de terör mücadelede etkin rol üstlenen İHA'lar orman yangınlarına müdahalede de önemli katkıda bulunuyor. Baykar, orman yangınlarına karşı olarak Orman Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan Bayraktar TB2 İHA'lar ile ilgili Halk TV'de yer alan iddialara yönelik bir açıklamada bulundu.

#2
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Baykar ile OGM (Orman Genel Müdürlüğü) arasında yapılan sözleşme ile birlikte Bayraktar TB2 İHA'lar şu anda Manisa/Akhisar, Muğla/Milas, Kütahya/Zafer, Antalya/Gazipaşa ve Edirne/Keşan olmak üzere 5 noktada konuşlu olarak hizmet vermektedir.

#3
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Bu 5 noktada konuşlu bulunan 5 adet Bayraktar TB2 İHA'ya ek olarak, Baykar tarafından bilabedel konuşlandırılan yedek 4 adet Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadele faaliyetleri için görev yapmaktadır. Bayraktar TB2 İHA'ların her biri meteorolojik şartlar ve hava trafiğinin uygun olması durumunda günde en az 10 saat, 5 adet İHA ise toplamda günde en az 50 saat uçuş yaparak Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir. Büyük ölçekli orman yangınlarında ise uçuş görevi 24 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca tüm süreç Baykar personelleri tarafından yürütülmektedir. Baykar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek için çaba göstermektedir.

#4
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Yapılan anlaşmaya göre orman yangınlarıyla mücadele için tüm teknik teçhizatın temini, kurulması, kullanılması ile konuşlanan havaalanlarında kullanılan yerlerin kirası, elektrik ve su giderleri ile tüm personel giderleri, İHA'ların bakımları, yedek parçaları, onarımı ve yakıtları Baykar tarafından karşılanmaktadır. Baykar bahse konu yangın tespit faaliyetleri için toplam 30 personel çalıştırmaktadır. Bunların yanı sıra Baykar 2021'de OGM'ye orman yangınlarıyla mücadele için gereken yüksek teknolojik altyapıyı da eksiksiz olarak kurmuştur. Türkiye, bu alanda karşılaşılacak sorunların tespitine vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşarak Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke olmuştur.

#5
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Ülkemiz bu öncü mücadele yöntemiyle birlikte The European Forest Fire Information System'in (EFFİS) 2021'de yayınladığı raporlarındaki verilere göre orman yangınlarıyla mücadele de en başarılı ülke olmuştur. (1) OGM'nin verilerine ve medyada yayınlanan haberlere bakıldığında İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresi yaklaşık 45 dakikadan 11 dakikaya düşmüştür. OGM yeni hedefinin ilk müdahale süresini 10 dakikanın altına indirmek olduğunu da duyurmuştur. (2) Bununla birlikte yanı başımızdaki Yunanistan'da, Avrupa'da, geçtiğimiz yıllarda Avustralya'da uzun süre hatta aylarca devam eden orman yangınları tüm insanlık tarafından çaresizce izlenmiştir. Meselenin ne kadar önemli olduğu, orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği ortadadır. Bayraktar TB2 İHA'ların kullanıma girdiği 2020'de 345 yangın ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürülmüştür. 2021'de ise İHA'lar 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynamıştır. Geçtiğimiz yıl 1 Haziran-15 Kasım 2022 tarihleri arasında OGM'nin verilerine göre Bayraktar TB2'ler tam 1109 yangını ilk anda tespit ederek Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik çok önemli hizmetler vermiştir.

#6
Foto - Halk TV'de TB2 İHA üzerinden kirli algı operasyonu! Baykar: Hukuki girişimde bulunacağız

Bilim insanlarına göre dünya tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşadığımız bugünlerde komşumuz Yunanistan'da, Akdeniz havzasında, Avrupa'da, Kanada'da yaşanan orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlarda ormancılarımız şehit oluyor, dünyanın farklı noktalarında insanlar vefat ediyor, ormanda yaşayan hayvanlar ölüyor ve zarar gören ekosistemle birlikte dünya kendine nefes aldıran ciğerlerini kaybediyor. Ülkemizde ise yapılan çalışmalar sayesinde 1 Haziran 2023 ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tespit edilen 285 orman yangınının 192'si Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilmiştir. Bu yangınlar OGM'nin fedakâr ekipleri tarafından büyümeden söndürülmüştür. 1 Haziran – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 noktada görevli Bayraktar TB2 İHA'lar 2319 saat 20 dakika uçuş gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda Antalya Kemer'de söndürülen orman yangınının 109. saati itibariyle Bayraktar TB2 İHA'lar 79 saattir uçuş gerçekleştirmekte ve operasyonda çalışan Baykar personelleri aralıksız olarak görev yapmaktadır. OGM'nin fedakâr personeli sayesinde yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. İmzalanan sözleşme bedeli dünyadaki benzeri uçuş/saat ücretli hizmetlerin çok altındadır. Daha da önemlisi sözleşme içeriğindeki saatlik uçuş ücreti bu hizmeti veren en yakın muadilinin bile yaklaşık 3'te 1'i kadardır. Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmetleri karalamaya çalışan benzeri haberler dolaşıma sokulmuştur. Baykar'ı karalamaya yönelik bu ve benzeri algı oluşturma çabalarına karşı hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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