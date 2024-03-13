Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarak, ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürmüş, üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirmişti.