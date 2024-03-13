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Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

2024-03-13 09:45:05
Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etmişti. İki kez mühür kırılarak kaçak inşaata devam eden Cafer Mahiroğlu'nun kanun tanımazlığını İBB görmezden gelmişti. Hakkında imar kirliliğine neden olmaktan dava açılan Mahiroğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. 3 kişilik bilirkişi heyeti kaçak villa inşaatındaki usulsüzlükleriyle ilgili hazırladığı raporu mahkemeye sunacak…

#1
Foto - Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek. İlk duruşmaya katılmayan Mahiroğlu'nun, 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanından yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarak, ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürmüş, üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirmişti.

#3
Foto - Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

SUÇU MÜHENDİSE ATMIŞTI Kendisinin daha önce kaçak villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürmüş, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı.

#4
Foto - Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

Mahiroğlu, yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söylemişti.

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