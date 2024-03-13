2024-03-13 09:45:05 Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı kaçak villa inşa etmişti. İki kez mühür kırılarak kaçak inşaata devam eden Cafer Mahiroğlu'nun kanun tanımazlığını İBB görmezden gelmişti. Hakkında imar kirliliğine neden olmaktan dava açılan Mahiroğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. 3 kişilik bilirkişi heyeti kaçak villa inşaatındaki usulsüzlükleriyle ilgili hazırladığı raporu mahkemeye sunacak…