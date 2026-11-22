Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen 35. Arap Ulusal Kongresi’ne çevrim içi olarak katılan Hamas lideri Halil el-Hayye, İsrail’in bölgeye yönelik politikaları ve Gazze’de yaşanan insani kriz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Açlığı baskı aracı olarak kullanıyor Gazze halkının bütün imkânsızlıklara rağmen topraklarını terk etmediğini belirten Hayye, Filistinlilerin gıda, ilaç ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını söyledi. Hamas ve diğer Filistinli grupların, halkı saldırılardan korumak ve zorla yerinden edilmesinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini hatırlatan Hayye, İsrail'in buna rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracına dönüştürdüğünü belirtti. Hayye, Gazze'deki insani felaket karşısında uluslararası toplumun sergilediği tutumun da yetersiz kaldığını dile getirdi.
Kudüs'teki cami ve kiliseler de hedefte İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarından çıkarılmaya çalışıldığını, evlerine el konulduğunu ve işgalin genişletilmek istendiğini aktaran Hayye, Doğu Kudüs'teki cami ve kiliselerin de "Yahudileştirme" girişimleriyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Mescid-i Aksa üzerindeki baskıların giderek yoğunlaştığını vurgulayan Hayye, Filistin halkının haklarının korunması ve kutsal mekânların işgalden kurtarılması için direnişi bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti.
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