Açlığı baskı aracı olarak kullanıyor Gazze halkının bütün imkânsızlıklara rağmen topraklarını terk etmediğini belirten Hayye, Filistinlilerin gıda, ilaç ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını söyledi. Hamas ve diğer Filistinli grupların, halkı saldırılardan korumak ve zorla yerinden edilmesinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini hatırlatan Hayye, İsrail'in buna rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracına dönüştürdüğünü belirtti. Hayye, Gazze'deki insani felaket karşısında uluslararası toplumun sergilediği tutumun da yetersiz kaldığını dile getirdi.