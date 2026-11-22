Gram altında 2027 yılı için yeni tahmin!
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda 8 bin TL'nin üzerine çıkan gram altının 6 bin TL'nin altına gerilemesinin ardından gözler yeni fiyat tahminlerine çevrildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya, CNN Türk canlı yayınında altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Gram altın yeniden yükselecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...