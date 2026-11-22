2027 YILI İÇİN 4 BİN 500-5 BİN DOLAR TAHMİNİ Dr. Elif Kaya, ons altına ilişkin 2027 yılı sonu beklentilerine de değindi. Kaya, yıl sonu tahminlerinde ons altın için 4 bin 500 dolar civarındaki seviyelerin konuşulduğunu, değerlendirmesinin devamında ise 4 bin 500-5 bin dolar aralığına işaret etti. Bu beklentinin gerçekleşmesinde ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ve küresel enflasyon görünümünün belirleyici olacağını ifade etti. Özellikle jeopolitik risklerin azalması ve merkez bankalarının para politikasında yeniden gevşeme yönünde hareket etmesi, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında gösterildi. Kaya, Türkiye'deki gram altın fiyatları için ise ons altının yanında dolar/TL kurunun da önemli olduğunu hatırlattı. Bu nedenle ons altında yaşanabilecek yükselişin gram altına nasıl yansıyacağının döviz kurundaki hareketlere göre değişebileceğini belirtti.