Haksız yere işten çıkarıldı: Bir imza sayesinde 13 milyon lira kazandı!

"FESHİN GEÇERSİZ VE HAKSIZ OLDUĞUNA KARAR VERDİ" Ancak tebliğ edilen mektubu inceleyen Thomas, belgede şirket yöneticisinin adı yazmasına rağmen imzanın aynı gruptaki başka bir şirketin insan kaynakları müdürüne ait olduğunu fark etti. Şirket yönetimi bu kişinin maaş işlemlerini yürüttüğünü savunsa da Thomas, ilgili yöneticinin kendisini feshetme yetkisi olmadığını belirterek konuyu yargıya taşıdı. İş mahkemesi Ekim 2021'de Thomas'ın başvurusunu reddetse de temyiz süreci seyri tamamen değiştirdi. Temyiz Mahkemesi, mektubu imzalayan insan kaynakları yöneticisinin işveren adına hareket etme yetkisinin kanıtlanamadığına hükmederek feshin geçersiz ve haksız olduğuna karar verdi.