  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erzurum'da akıl almaz olay: Bir evden 25 ton çöp çıktı! Göklerin yeni kralı imzasını attı! AKINCI TİHA, o ülkede Çin yapımı hava savunma sistemini tek atışla avladı Dubai'de Dubaililerden sonra en fazla Türkler ev alıyor! Ne olduysa bir gecede oldu! 120 mağazalı dev ayakkabı zinciri aniden kapandı Taksi ücretlerine yine zam geldi: İşte indi bindi tarifesi Türkiye ile Yunanistan arasında “tesbih” diplomasisi! O anlar ülkede gündem oldu Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler! Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu! 37 yıl önce taşındılar! Geri döndüklerinde ortaya çıkan manzara şoke etti
Teknoloji-Bilişim
14
Yeniakit Publisher
Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

Hakan Fidan'ın nükleer silah sorusuna gülerek tepki vermesi sonrası akıllara nükleer silahı olan ülkeleri getirdi. Peki an fazla nükleer silah hangi ülkede var?

#1
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

HAKAN FİDAN NÜKLEER SİLAH SORUSUNA GÜLÜMSEYEREK CEVAP VERMİŞTİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında “nükleer silah” sorusuna gülümseyerek verdiği sessiz tepki, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Tek bir kelime edilmeden verilen bu yanıt, yalnızca siyasi kulisleri değil, kamuoyunu da küresel nükleer dengeler üzerine yeniden düşünmeye itti. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan o an, stratejik caydırıcılık ve güç dengesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

#2
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

ÜLKELERDEKİ NÜKLEER SİLAH SAYISINI AKILLARA GETİRDİ... Yaşanan gelişme, dünya genelinde hangi aktörün ne kadar nükleer kapasiteye sahip olduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre küresel ölçekte binlerce nükleer başlık aktif ya da yedek statüde tutuluyor; bazıları modernizasyon süreçlerinden geçerken bazıları ise azaltım anlaşmalarına rağmen envanterde kalmaya devam ediyor.

#3
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

DÜNYA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI Üçüncü Dünya Savaşı’nın olasılığı, nükleer silahların varlığıyla daha da korkutucu bir hale gelmektedir. Nükleer bir çatışmanın sonuçları, sadece savaşan tarafları değil, tüm insanlığı etkileyebilecek boyutlardadır. Bu nedenle, nükleer silahların kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi, uluslararası toplumun en öncelikli hedeflerinden biri olarak görülmektedir. Alman merkezli araştırma şirketi Statista, en fazla nükleer silaha sahip ülkeleri sıraladı.

#4
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

İŞTE EN FAZLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELER!

#5
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

9) KUZEY KORE/ 50

#6
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

8) israil/ 90

#7
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

7) PAKİSTAN/ 170

#8
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

6) HİNDİSTAN/ 172

#9
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

5) BİRLEŞİK KRALLIK/ 225

#10
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

4) FRANSA/ 290

#11
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

3) ÇİN/ 500

#12
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

2) ABD/ 5.044

#13
Foto - Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

1) RUSYA/ 5.580/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23