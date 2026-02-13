Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!
Hakan Fidan'ın nükleer silah sorusuna gülerek tepki vermesi sonrası akıllara nükleer silahı olan ülkeleri getirdi. Peki an fazla nükleer silah hangi ülkede var?
HAKAN FİDAN NÜKLEER SİLAH SORUSUNA GÜLÜMSEYEREK CEVAP VERMİŞTİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında “nükleer silah” sorusuna gülümseyerek verdiği sessiz tepki, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Tek bir kelime edilmeden verilen bu yanıt, yalnızca siyasi kulisleri değil, kamuoyunu da küresel nükleer dengeler üzerine yeniden düşünmeye itti. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan o an, stratejik caydırıcılık ve güç dengesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
ÜLKELERDEKİ NÜKLEER SİLAH SAYISINI AKILLARA GETİRDİ... Yaşanan gelişme, dünya genelinde hangi aktörün ne kadar nükleer kapasiteye sahip olduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre küresel ölçekte binlerce nükleer başlık aktif ya da yedek statüde tutuluyor; bazıları modernizasyon süreçlerinden geçerken bazıları ise azaltım anlaşmalarına rağmen envanterde kalmaya devam ediyor.
DÜNYA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI Üçüncü Dünya Savaşı’nın olasılığı, nükleer silahların varlığıyla daha da korkutucu bir hale gelmektedir. Nükleer bir çatışmanın sonuçları, sadece savaşan tarafları değil, tüm insanlığı etkileyebilecek boyutlardadır. Bu nedenle, nükleer silahların kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi, uluslararası toplumun en öncelikli hedeflerinden biri olarak görülmektedir. Alman merkezli araştırma şirketi Statista, en fazla nükleer silaha sahip ülkeleri sıraladı.
İŞTE EN FAZLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELER!
9) KUZEY KORE/ 50
8) israil/ 90
7) PAKİSTAN/ 170
6) HİNDİSTAN/ 172
5) BİRLEŞİK KRALLIK/ 225
4) FRANSA/ 290
3) ÇİN/ 500
2) ABD/ 5.044
1) RUSYA/ 5.580/ derleyen: haber7
