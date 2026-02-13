Hakan Fidan'ın tepkisi gündem olmuştu! İşte en fazla nükleer silahı olan ülkeler!

DÜNYA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI Üçüncü Dünya Savaşı’nın olasılığı, nükleer silahların varlığıyla daha da korkutucu bir hale gelmektedir. Nükleer bir çatışmanın sonuçları, sadece savaşan tarafları değil, tüm insanlığı etkileyebilecek boyutlardadır. Bu nedenle, nükleer silahların kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi, uluslararası toplumun en öncelikli hedeflerinden biri olarak görülmektedir. Alman merkezli araştırma şirketi Statista, en fazla nükleer silaha sahip ülkeleri sıraladı.