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Gündem
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Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

2024-08-01 09:32:51
Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da öldürülmeden saatler önce ayaküstü görüştüğü Hamas lideri İsmail Heniyye'yi anlattı.

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#1
Foto - Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Bakan Fidan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

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Foto - Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili Fidan "Dün Tahran'a Cumhurbaşkanımızı temsilen İran Cumhurbaşkanının göreve başlama törenine gittim. Haniye ile öğleden sonra saat 16.00 gibi yemin töreninde karşılaştık. Yemin töreninden sonra benim görüşmelerim oldu, bazı İranlı yetkililerle. Son görüşmemden çıkarken o da oraya giriyordu. O esnada tekrar karşılaştık.

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Foto - Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Türkiye'ye geldim. Saat 5.15'te bir haber aldım arkadaşlarımdan, vefat haberini ilettiler. İnsan olarak çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir kardeşimizdi. Dün de aslında Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu, "Şehitlik nasıl yakışırdı" dediğim bir insandı. Kendisini bir davaya adamış ve şehadetin en büyük mertebe olduğunu bilen bir insanın hedefine ulaşmış olduğunu görmek mutluluk veriyor açıkçası. Geriye kalan bizler için üzücü bir durum tabi, karışık duygular. Haniye, 60'a yakın yakınını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman duruşunu kaybetmedi. Metaneti çok sağlamdı." dedi.

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Foto - Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Fidan, "Benim tanıdığım İsmail Heniyye, kendi dava şuuru çok yüksek, kendi taşıdığı emanetin fevkalade bilincinde olan bir insandı." dedi.

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Foto - Hakan Fidan'dan Haniye açıklaması

Heniyye'nin yerine Halid Meşal'in seçildiğini söyleyen Fidan, "O da farklı dozajlarda, aynı özellikleri taşıyan birisi." diye konuştu.

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