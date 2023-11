Hakan Fidan, diplomasi tarihine geçti! O isim, “Hiç tavsiye etmem doğrusu” diyerek bombayı patlattı: Zira Hakan Fidan isterse fena “öper”

Üç saat süren görüşmenin detayları belli; insani yardımlar, Türkiye'nin garantörlüğü, katliamların acil durdurulması... Ve bir çuval azar. 'Diplomatik bir dille' tabii ki! Kimsenin şüphesi olmasın, Bili Ankara'ya ayak bastığı andan itibaren 'diplomatik nezaketle' karşılanıp ağırlandı! Kendisi ABD Dışişleri Bakanı olsa hak ettiği şekilde ağırlanırdı. Ama yine de hak ettiği şekilde ağırlandı. Öyle olmasa bu ağırlama tüm dünyanın gündemine düşer miydi? Müslüman coğrafya bu ağırlamaya şapka çıkarır mıydı? Bundan böyle Bili ve zihniyeti hep bu şekilde ağırlanacak. Diplomasi literatürüne Hakan Fidan'ın hediyesidir. Bu arada günün birinde Hakan Fidan'a benzer bir 'nezaket' uygulamaya kalkacaklar. Hiç tavsiye etmem doğrusu. Zira Hakan Fidan isterse öper! Ve son bir not. İletişim Başkanlığı da İsrail ve ABD'nin radarına takıldı. Fahrettin Altun hedefte. Çünkü İsrail' in dezenformasyon faaliyetlerine karşı İletişim Başkanlığı on numara iş çıkarıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Dünya İsrail vahşetine karşı ayaktaysa İletişim Başkanlığı'nın katkısı yadsınamaz. Meral Akşener bile 'Hamas'ın kadınlara tecavüz edip bebekleri öldürdüğü yalanını' diline dolamıştı. Hem de Gazi meclisin çatısı altında. Ya dünya Akşener'in bu yalanına itibar etseydi.”