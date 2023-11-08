2023-11-08 15:04:48 Hakan Fidan, diplomasi tarihine geçti! O isim, “Hiç tavsiye etmem doğrusu” diyerek bombayı patlattı: Zira Hakan Fidan isterse fena “öper”
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile siyasi temaslarda bulunmak için önceki gün Ankara’ya gelmişti. Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da Blinken’a “anlayacağı şekilde” davranmıştı. Fidan-Blinken görüşmesinin detaylarını köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, “Bundan böyle Bili ve zihniyeti hep bu şekilde ağırlanacak. Diplomasi literatürüne Hakan Fidan'ın hediyesidir. Bu arada günün birinde Hakan Fidan'a benzer bir 'nezaket' uygulamaya kalkacaklar. Hiç tavsiye etmem doğrusu. Zira Hakan Fidan isterse öper” ifadelerini kullandı. Güler, yazısında şunları kaydetti: