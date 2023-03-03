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Hainler öyle bir şey yapmış ki… Elektronik mühendisleri bile şaşkın

2023-03-03 13:18:51
Hainler öyle bir şey yapmış ki… Elektronik mühendisleri bile şaşkın

Afyonkarahisar’da otomobilin airbag (hava yastığı) kapağının altına saklanan kokainin taşınma yönetimi akıllara durgunluk verdi. Zehir tacirlerinin zula bölmesini açmak için kullandığı elektronik ve motor düzeneği ise mühendisleri bile hayrete düşüren cinsten çıktı.

#1
Foto - Hainler öyle bir şey yapmış ki… Elektronik mühendisleri bile şaşkın

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada narkotik köpeği Coo’nun da aracın ön kısmındaki airbag kapağının altına saklanan kokaini buldu. Polis ekipleri köpeğin tepki verdiği airbag kapağını açmak için uğraşsa da bunda başarılı olamadı. POLİS DÜĞMEYİ KEŞFEDİP ARDINDAN UYUŞTURUCUYA ULAŞTI Kapağı açamayan ekipler daha sonra araçta inceleme yaptı. Polis, aracın direksiyon kısmında donanımda yani aracın orijinal üretiminde olmayan bir tuş olduğunu fark etti. Düğmeye basınca tepki alamayan ekipler bu defa kontağı çevirip farları ve arka sis farlarını açıp tuşa basınca bir motor devreye girerek kapağı açtı. Polis ardından açılan kısma elini soktuğunda poşet içerisine gizlenmiş haldeki 1 kilo 50 gram kokaini buldu.

#2
Foto - Hainler öyle bir şey yapmış ki… Elektronik mühendisleri bile şaşkın

UYUŞTURUCU POŞETİNİN ÜZERİNE KAHVE SÜRDÜLER Ekipler yaptıkları çalışmada uyuşturucuya köpeğin tepki vermemesi için zehir tacirlerinin poşete kahve sürdüğünü de tespit etti. Olayın ardından M.B.Ö. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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