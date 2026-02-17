  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Öyle bir şey denedi ki bilim dünyası... Uyku depolamak ne anlama gelir? CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermişti… Cezası belli oldu! Bakan Kurum’dan CHP’ye fena kapak! Eğer CHP iktidarda olsa 11 il ulu cami gibi hala enkazdı Sosyal medya yangın yeri: Ütü yanığı baskılı göleğin fiyatı şok etti! Türkiye'den 45 adet Hürjet alan İspanya'dan beklenmedik karar! Öyle bir şey yaptılar ki herkes tepkili Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek İstanbul'da yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket 13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır
IHA Giriş Tarihi:

13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır

Eskişehir’de bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin penceresinden, nedeni henüz belirlenemeyen şekilde düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

#1
Foto - 13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır

Olay, Emek Mahallesi Hakanlar Sokak üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - 13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır

Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst karındaki dairenin camından henüz bilinmeyen bir sebeple Umut T. isimli 12 yaşındaki düşerek beton zemine çakıldı.

#3
Foto - 13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır

Çocuklarının yere düştüğünü gören ailenin büyük üzüntü yaşarken, olay sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası sağlık durumu ağır olan Umut T. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - 13 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Durumu ağır

Kederli ailesi yaşam mücadelesi veren oğullarından gelecek haberi Acil Servis kapısı önünde, gözyaşı dökerek beklediği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23