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Yaşam
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Haftada en az 10 gram altın buluyor

2023-08-13 14:26:14
Haftada en az 10 gram altın buluyor

Hobi olarak iki yıldır altın arayan vatandaş, haftada en az 10 gram altın bulduğunu söyledi.

#1
Foto - Haftada en az 10 gram altın buluyor

Zonguldak’ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın arayan İsmail Uslu, hobi olarak iki yıldır bu işi yaptığını söyledi. Karabük'ten altın aramaya geldiğini söyleyen 68 yaşındaki İsmail Uslu, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim. Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Haftada en az 10 gram altın buluyor

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

#3
Foto - Haftada en az 10 gram altın buluyor

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

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