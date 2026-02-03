Hafız Esed on binlerce sivili katletti! Hama Katliamı'nın üzerinden 44 yıl geçti
Suriye'de Hafız Esed rejimine bağlı teröristlerin, on binlerce sivili katlettiği Hama katliamının üzerinden 44 yıl geçti.
Suriye'de Hafız Esed rejimine bağlı teröristlerin, on binlerce sivili katlettiği Hama katliamının üzerinden 44 yıl geçti.
2 Şubat 1982’de, Hafız Esad rejimine bağlı güçler Hama kentine saldırarak modern tarihin en korkunç katliamlarından birini gerçekleştirdi. Kent, 27 gün süren kuşatma boyunca yoğun bombardıman, yargısız infazlar ve kitlesel tutuklamalara maruz kaldı. Saldırılar, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin zorla kaybedilmesine ve halkın direnişi gerekçe gösterilerek birçok mahallenin tamamen yıkılmasına yol açtı.
Devrik rejimin gerçekleri örtbas etme çabalarına rağmen katliam hafızalardan silinmedi. Kurbanlar, aileleri ve toplum tarafından anılmaya devam ederken, katliamda yaklaşık 40 bin kişinin öldürüldüğü, 17 bin kişinin ise zorla kaybedildiği tahmin ediliyor. Bu trajedi, El-Asida, El-Şamaliya, El-Zanbaki, El-Kilaniya, Beyn El-Hayreyn, El-Şarkiye, El-Hamidiya, El-Barudiya, El-Sahhne, El-Başura, El-Amiriya ve El-Manah mahallelerinin yıkıntıları arasında her nesilde yeniden hatırlanıyor.
Suriye’nin devrik rejimden kurtuluşunun ardından Hama halkı, 2 Şubat 2026’da katliamın 44. yıl dönümünü anma imkânı buldu. Bu anma, kurbanların onurunun iadesi ve beklenen adaletin tesisi yolunda sembolik bir adım olarak değerlendirildi. Katliamın üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen, kentin birçok sakini yaşananların ayrıntılarının hala hafızalarında taze olduğunu SANA’ya anlattı. 1982 yılı Şubat ayının başlarında, Rıfat Esad komutasındaki Savunma Tugayları; tanklar, özel kuvvetler ve istihbarat servislerinin desteğiyle mahallelere girdi. İletişim, su ve elektrik kesilirken sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve kenti izole etmek amacıyla saldırılar yoğunlaştırıldı. Ardından siviller ve yerleşim alanları ayrım gözetilmeksizin hedef alındı.
El-Aliliyat Mahallesi sakini Mervan Gazal, devrik Esad güçlerinin açtığı ateşten mucizevi şekilde kurtulduğunu, ancak bacağının kesildiğini anlattı. Mahallesindeki neredeyse herkesin öldürüldüğünü, sokaklarda yüzlerce ceset gördüğünü, özellikle kadın ve çocukların hedef alındığını belirtti. Gazal, bu görüntülerin yıllar geçmesine rağmen zihninden silinmediğini söyledi. Abdülmuin El-Asfar ise devrik Esad güçlerinin, aralarında amcasının da bulunduğu 10 kişiyi gözleri önünde infaz ettiğini aktardı. Genç erkeklerin evin duvarına dizilerek alay ve kahkahalar eşliğinde öldürüldüğünü ifade eden El-Asfar, infazcıların yüzlerindeki sevinç ifadesinin hafızasında derin izler bıraktığını dile getirdi.
Abdülrahim El-Barudi de 2 Şubat 1982 sabahından itibaren Savunma Tugayları tarafından kuşatılan El-Barudiya Mahallesi’nde yaşananları anlattı. Tank ve piyade birliklerinin baskınları sonucu yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, mahalle sakinlerinin ayın 25’ine kadar evlerinden çıkamadığını ve cenazeleri defnedemediklerini söyledi. Olaylar sırasında 14 yaşında olduğunu belirten El-Barudi, yalnızca kendisi ve bir yaş büyük ağabeyinin hayatta kaldığını ifade etti. Devrik Esad güçlerinin kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan saldırdığını, çok sayıda hamile kadının işkence ve kötü muamele nedeniyle düşük yaptığını aktardı. Şeyh Mervan Hadid Camii, Zaviye Camii, El-Şarki Camii ve El-Sağir Camii’nin de aralarında bulunduğu birçok ibadethanenin havaya uçurulduğunu söyledi.
İnsan hakları raporları, Hama’ya yönelik bombardımanlarda 88 cami ve 4 kilisenin ağır hasar gördüğünü; El-Tavil Çarşısı, El-Hader El-Kebir ve El-Neccarin gibi tarihi alanların da büyük ölçüde tahrip edildiğini ortaya koyuyor. Rapora göre konutların önemli bir bölümü de kullanılamaz hale geldi.
Hama Medya Direktörü Kusay El-Şabib, valiliğin bu yıl katliamın yıl dönümü dolayısıyla üç gün süren etkinlikler düzenlediğini açıkladı. Etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri, ilahi dinletileri, mum yakma törenleri ile kültürel ve sportif faaliyetler ve fotoğraf sergileri gerçekleştirildi. El-Şabib, etkinliklerin amacının Hama Katliamı’nın geçici bir olay değil, Suriye tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulamak olduğunu belirterek, bu trajedinin daha sonra yaşanan halk ayaklanmasının öncülü niteliği taşıdığını ifade etti. Kaynak: SANA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23