Hafız Esed on binlerce sivili katletti! Hama Katliamı'nın üzerinden 44 yıl geçti

Abdülrahim El-Barudi de 2 Şubat 1982 sabahından itibaren Savunma Tugayları tarafından kuşatılan El-Barudiya Mahallesi’nde yaşananları anlattı. Tank ve piyade birliklerinin baskınları sonucu yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, mahalle sakinlerinin ayın 25’ine kadar evlerinden çıkamadığını ve cenazeleri defnedemediklerini söyledi. Olaylar sırasında 14 yaşında olduğunu belirten El-Barudi, yalnızca kendisi ve bir yaş büyük ağabeyinin hayatta kaldığını ifade etti. Devrik Esad güçlerinin kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan saldırdığını, çok sayıda hamile kadının işkence ve kötü muamele nedeniyle düşük yaptığını aktardı. Şeyh Mervan Hadid Camii, Zaviye Camii, El-Şarki Camii ve El-Sağir Camii’nin de aralarında bulunduğu birçok ibadethanenin havaya uçurulduğunu söyledi.